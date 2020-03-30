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30 Mart 2020, Pazartesi
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Aslansınız

Aslansınız

Selçuk, Şener ve Ahmet de yardımseverler arasına katıldı.

Koronavırüs salgını, ve dünyada etkisini göstermeye devam ederken, spor dünyasından birçok isim de çeşitli yardım kampanyalarına destek veriyor. Son olarak 'ın tecrübeli futbolcuları , Şener Özbayraklı ve 'ın Şehit İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurulacak yoğun bakım ünitesine yatak, izolasyon ve malzeme desteğinde bulunacağı öğrenildi. Daha önce de Başkan 500 bin TL para ve de maske, test ve ekipman bağışı yapmıştı.
  1. 30.3.2020
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