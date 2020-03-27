Balotelli sürprizi
Futbola ara verildi ama transfer iddiaları ortaya çıkmaya devam ediyor. İtalyan Basını Galatasaray'ın Brescia'dan ayrılmaya hazırlanan Mario Balotelli ile ilgilendiğini yazdı.
Futbola ara verildi ama transfer iddiaları ortaya çıkmaya devam ediyor. İtalyan Basını Galatasaray'ın Brescia'dan ayrılmaya hazırlanan Mario Balotelli ile ilgilendiğini yazdı. Balotelli'nin sosyal medya paylaşımları, sahada yaptıkları şaşkınlıkla karşılandığı ve kendisine olan öfkeyi körüklediği belirtildi. Bununla birlikte menajer Mino Raiola'nın daha önce İtalyan golcüyle ilgilenen Galatasaray ile temasa geçtiği ifade edildi.
MALİYETİ CAN SIKIYOR
30 yaşındaki Balotelli'nin 3 yıllık sözleşmesi var ancak Brescia'dan ayrılığı kesin gibi görünüyor. Falcao'nun olduğu ortamda ve Balotelli'nin maliyeti göz önünde bulundurulduğunda bu transfer zor görünüyor
Balotelli bu sezon 19 maçta 5 gol attı.
- 27.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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