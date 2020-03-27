Balotelli sürprizi

Futbola ara verildi ama transfer iddiaları ortaya çıkmaya devam ediyor. İtalyan Basını Galatasaray'ın Brescia'dan ayrılmaya hazırlanan Mario Balotelli ile ilgilendiğini yazdı. Balotelli'nin sosyal medya paylaşımları, sahada yaptıkları şaşkınlıkla karşılandığı ve kendisine olan öfkeyi körüklediği belirtildi. Bununla birlikte menajer Mino Raiola'nın daha önce İtalyan golcüyle ilgilenen Galatasaray ile temasa geçtiği ifade edildi.

MALİYETİ CAN SIKIYOR

30 yaşındaki Balotelli'nin 3 yıllık sözleşmesi var ancak Brescia'dan ayrılığı kesin gibi görünüyor. Falcao'nun olduğu ortamda ve Balotelli'nin maliyeti göz önünde bulundurulduğunda bu transfer zor görünüyor

Balotelli bu sezon 19 maçta 5 gol attı.