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29 Şubat 2020, Cumartesi
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Pazar günü 50 bin Aslan

Pazar günü 50 bin Aslan

'yi 20 yıl aradan sonra deviren bu hafta Stadı'nda 'ni ağırlayacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu karşılaşmaya gösteriyor. Biletler tükendi. Bu sezonun taraftar rekorunun kırılması bekleniyor. Taraftarlar, maç günü takımı Florya'dan meşalelerle stada uğurlayacak. Maç öncesinde ve öğrencilerine sevgi gösterileri yapılacak.

Derbide 'yi 20 yıl aradan sonra deviren bu hafta Stadı'nda 'ni ağırlayacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu karşılaşmaya gösteriyor. Biletler tükendi. Bu sezonun taraftar rekorunun kırılması bekleniyor. Taraftarlar, maç günü takımı Florya'dan meşalelerle stada uğurlayacak. Maç öncesinde ve öğrencilerine sevgi gösterileri yapılacak.
  1. 29.2.2020
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