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29 Şubat 2020, Cumartesi
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11’e

Emre Akbaba 11’e

'da orta saha kurgusu bir kez daha değişiyor. Cimbom'un başarısında büyük rolü olan sakatlığı sebebiyle derbisinde yoktu.

'da orta saha kurgusu bir kez daha değişiyor. Cimbom'un başarısında büyük rolü olan sakatlığı sebebiyle derbisinde yoktu. Gabonlu yıldızın yerine forma giyen Younes oyun bilgisiyle derbi zaferinde büyük pay sahibi oldu. Ancak oyundan çıkarken ikinci sarı kartı görüp atılınca bu hafta 'ne karşı o da yok. , Lemina ve Belhanda'nın yokluğunda 'ya tekrar 11'de şans verecek. İmparator, 27 yaşındaki futbolcunun savunma arasına yaptığı sızmalardan gol bekliyor.
  1. 29.2.2020
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