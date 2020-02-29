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29 Şubat 2020, Cumartesi
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İdmana devam

İdmana devam

Cimbom, ile oynayacağı mücadelenin hazıklıklarına başladı. Sarı-kırmızılıların Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antremanı ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 dar alanda pas oyunu gerçekleşti. Ana bölümde teknik direktör yönetiminde taktik çalışma yapıldı. İdman yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Cimbom, ile oynayacağı mücadelenin hazıklıklarına başladı. Sarı-kırmızılıların Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antremanı ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 dar alanda pas oyunu gerçekleşti. Ana bölümde teknik direktör yönetiminde taktik çalışma yapıldı. İdman yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

LEMİNA AYRI ÇALIŞTI

Sakatlığının ardından deplasmanında forma giyemeyen Mario Lemina dünkü antremanda da takım arkadaşlarına katılamadı. Gabonlu futbolcu tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada özel bir çalışma yaptı. Bu hafta da yok.

KAMPA GİRİYOR

Aslan, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını bugün tesislerde yapacağı idmanın ardından tamamlayacak. Sarı-kırmızılılar bu çalışmanın sonrasında kampa girecek.

  1. 29.2.2020
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