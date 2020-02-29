İdmana devam
Cimbom, Gençlerbirliği ile oynayacağı mücadelenin hazıklıklarına başladı. Sarı-kırmızılıların Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antremanı ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 dar alanda pas oyunu gerçekleşti. Ana bölümde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. İdman yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.
Cimbom, Gençlerbirliği ile oynayacağı mücadelenin hazıklıklarına başladı. Sarı-kırmızılıların Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antremanı ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 dar alanda pas oyunu gerçekleşti. Ana bölümde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. İdman yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.
LEMİNA AYRI ÇALIŞTI
Sakatlığının ardından Fenerbahçe deplasmanında forma giyemeyen Mario Lemina dünkü antremanda da takım arkadaşlarına katılamadı. Gabonlu futbolcu tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada özel bir çalışma yaptı. Bu hafta da yok.
KAMPA GİRİYOR
Aslan, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını bugün tesislerde yapacağı idmanın ardından tamamlayacak. Sarı-kırmızılılar bu çalışmanın sonrasında kampa girecek.
- 29.2.2020
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