Hakkaniyetli olsunlar - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
29 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Hakkaniyetli olsunlar

Hakkaniyetli olsunlar

Hakkaniyetli olsunlar

’nın F.Bahçe-G.Saray karşılaşması sonrası verdiği cezalar sarı-kırmızılı kulübün başkanı ’i tatmin etmedi. Cengiz “Ben çok üzüldüm. 1 maç, ’ya 1 maç, onlarda direkt kırmızı görene 1 maç. Bize ikili mücadeleden 3 maç ceza verildiğini gördük” dedi. Cengiz rakibe ceza verilsin modunda olmadıklarını ancak hakkaniyetten de sapılmaması gerektiğini söyledi.

'nın F.Bahçe-G.Saray karşılaşması sonrası verdiği cezalar sarı-kırmızılı kulübün başkanı 'i tatmin etmedi. Cengiz "Ben çok üzüldüm. 1 maç, 'ya 1 maç, onlarda direkt kırmızı görene 1 maç. Bize ikili mücadeleden 3 maç ceza verildiğini gördük" dedi. Cengiz rakibe ceza verilsin modunda olmadıklarını ancak hakkaniyetten de sapılmaması gerektiğini söyledi.
  1. 29.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hakkaniyetli olsunlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN