Hakkaniyetli olsunlar
PFDK’nın F.Bahçe-G.Saray karşılaşması sonrası verdiği cezalar sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz’i tatmin etmedi. Cengiz “Ben çok üzüldüm. Teknik direktörlerine 1 maç, Belhanda’ya 1 maç, onlarda direkt kırmızı görene 1 maç. Bize ikili mücadeleden 3 maç ceza verildiğini gördük” dedi. Cengiz rakibe ceza verilsin modunda olmadıklarını ancak hakkaniyetten de sapılmaması gerektiğini söyledi.
- 29.2.2020
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