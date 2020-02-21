45 milyonluk ödeme yapıldı
Galatasaray yönetimi derbi öncesi futbolcuların alacaklarını sıfırlayarak kafalardaki soru işaretlerini giderdi. Sarı-kırmızılılar takıma 7 milyon Euro'luk yani 45 milyon TL'lik ödeme yaptı. İdareciler, Fenerbahçe derbisi kazanılırsa takıma rekor bir prim vermeyi de hedefliyor.
- 21.2.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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