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21 Şubat 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray 45 milyonluk ödeme yapıldı

45 milyonluk ödeme yapıldı

45 milyonluk ödeme yapıldı

yönetimi derbi öncesi futbolcuların alacaklarını sıfırlayarak kafalardaki soru işaretlerini giderdi. Sarı-kırmızılılar takıma 7 milyon Euro'luk yani 45 milyon TL'lik ödeme yaptı. , derbisi kazanılırsa takıma rekor bir prim vermeyi de hedefliyor.

yönetimi derbi öncesi futbolcuların alacaklarını sıfırlayarak kafalardaki soru işaretlerini giderdi. Sarı-kırmızılılar takıma 7 milyon euro'luk yani 45 milyon TL'lik ödeme yaptı. , derbisi kazanılırsa takıma rekor bir prim vermeyi de hedefliyor.
  1. 21.2.2020
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