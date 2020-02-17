Alkışlarla sahada - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
17 Şubat 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Alkışlarla sahada

Alkışlarla sahada

Alkışlarla sahada

Radamel  dün maça yedekler arasında başladı.

Radamel dün maça yedekler arasında başladı. ile 19. haftada yapılan müsabakada sakatlık geçiren Falcao, ligde 2 maç aradan sonra kadroya girdi. Terim, 81. dakikada yorulan Adem'i kenara alırken Kolombiyalı yıldızı oyuna dahil ederken taraftarlar Falcao'ya alkışlarla destek verdi. Başarılı futbolcu, 84. dakikada Henry Onyekuru'ya derinlemesine güzel bir pas verdi, 86'da ise vuruşu kalecide kaldı.

  1. 17.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alkışlarla sahada haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN