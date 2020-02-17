Alkışlarla sahada
Radamel Falcao dün maça yedekler arasında başladı.
Radamel Falcao dün maça yedekler arasında başladı. Konyaspor ile 19. haftada yapılan müsabakada sakatlık geçiren Falcao, ligde 2 maç aradan sonra kadroya girdi. Terim, 81. dakikada yorulan Adem'i kenara alırken Kolombiyalı yıldızı oyuna dahil ederken taraftarlar Falcao'ya alkışlarla destek verdi. Başarılı futbolcu, 84. dakikada Henry Onyekuru'ya derinlemesine güzel bir pas verdi, 86'da ise vuruşu kalecide kaldı.
- 17.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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