Alkışlarla sahada

Radamel Falcao dün maça yedekler arasında başladı. Konyaspor ile 19. haftada yapılan müsabakada sakatlık geçiren Falcao, ligde 2 maç aradan sonra kadroya girdi. Terim, 81. dakikada yorulan Adem'i kenara alırken Kolombiyalı yıldızı oyuna dahil ederken taraftarlar Falcao'ya alkışlarla destek verdi. Başarılı futbolcu, 84. dakikada Henry Onyekuru'ya derinlemesine güzel bir pas verdi, 86'da ise vuruşu kalecide kaldı.