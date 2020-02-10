Daha farklı olabilirdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, rakiplerinin takıldığı haftayı 3 puanla kapattıkları için memnun olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, "Dirençli bir rakibe karşı iyi başladık, iyi devam ettik. Devre sonuna kadar farkı yakaladık. Sonucu da almış olduk. 2. yarı aynı ciddiyetle devam ettik. Bu oyunun karşılığı daha farklı bir sonuç olabilirdi. Oyuncularımın tutumundan, oyundan ve 3 puandan memnunum" diye konuştu.



İKİ TARAFI DA İYİ OYNAMALIYIZ

Son haftalarda az gol yemelerinin de güzel olduğunu belirten Fatih Terim, şöyle devam etti: "Mesele oyunun iki tarafını da oynayabilmek. Hem hücumu hem defansı aynı şekilde götürmeliyiz. İnşallah gol yemeden gideriz. 'En az gol yiyen takım' söylemini en çok gol atanla beraber inşallah pekiştiririz. Takım halinde bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Ümit ederim az gol yiyerek mümkünse az pozisyon vererek devam ederiz."