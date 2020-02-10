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10 Şubat 2020, Pazartesi
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Daha farklı olabilirdi

Daha farklı olabilirdi

Tecrübeli hoca, “İlk yarıda sonucu aldık. Bu oyunun karşılığı daha farklı olabilirdi. ‘En az gol yiyen takım’ söylemini inşallah en çok gol atanla pekiştiririz” dedi.

Galatasaray , rakiplerinin takıldığı haftayı 3 puanla kapattıkları için memnun olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, "Dirençli bir rakibe karşı iyi başladık, iyi devam ettik. Devre sonuna kadar farkı yakaladık. Sonucu da almış olduk. 2. yarı aynı ciddiyetle devam ettik. Bu oyunun karşılığı daha farklı bir sonuç olabilirdi. Oyuncularımın tutumundan, oyundan ve 3 puandan memnunum" diye konuştu.

İKİ TARAFI DA İYİ OYNAMALIYIZ
Son haftalarda az gol yemelerinin de güzel olduğunu belirten Fatih Terim, şöyle devam etti: "Mesele oyunun iki tarafını da oynayabilmek. Hem hücumu hem defansı aynı şekilde götürmeliyiz. İnşallah gol yemeden gideriz. 'En az gol yiyen takım' söylemini en çok gol atanla beraber inşallah pekiştiririz. Takım halinde bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Ümit ederim az gol yiyerek mümkünse az pozisyon vererek devam ederiz."

  1. 10.2.2020
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