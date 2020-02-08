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08 Şubat 2020, Cumartesi
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nabız yokladı

Metin Öztürk nabız yokladı

'taki mali genel kurula çevrildi. Olası adı başkan adaylığı için geçen nabız yokladı.

'taki mali genel kurula çevrildi. Olası adı başkan adaylığı için geçen nabız yokladı. "Daha güçlü " toplantısında üyelerle buluştu. Öztürk "Camianın gönlünde yatan aslanı, nasıl bir yönetim görmek istediklerini anlamaya çalışıyoruz. Kulübün fabrika ayarlarına dönmesi gerek. Toplantının amacı yönetimleri eleştirmek değil" diye konuştu.
  1. 8.2.2020
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