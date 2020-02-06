Bu sezon beklentileri karşılayamayan Younes Belhanda, Alanyaspor karşısında da etkisizdi. İlk onbir oynayan Faslı yıldız, Terim'i de çıldırttı. Tecrübeli hocanın, Belhanda'nın ilk yarıda topu boştaki arkadaşı yerine auta attığı pozisyonda Hasan Şaş'a dönüp, "Hasta bu adam, ruh hastası" dediği görüldü.