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06 Şubat 2020, Perşembe
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"Hasta bu , ruh hastası!"

"Hasta bu adam, ruh hastası!"

Bu sezon beklentileri karşılayamayan , karşısında da etkisizdi.

Bu sezon beklentileri karşılayamayan , karşısında da etkisizdi. İlk onbir oynayan Faslı yıldız, Terim'i de çıldırttı. Tecrübeli hocanın, Belhanda'nın ilk yarıda topu boştaki arkadaşı yerine auta attığı pozisyonda 'a dönüp, "Hasta bu , ruh hastası" dediği görüldü.

  1. 6.2.2020
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