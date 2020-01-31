Steven Nzonzi İstanbul’dan ayrıldı

Galatasaray'da kadro dışı kalan Steven Nzonzi'nin bugün Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes'e imza atması bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekip ile kiralık sözleşmesini feshettiği belirtilen Nzonzi, Roma, Galatasaray ve Rennes arasındaki sözleşme prosedürlerinin tamamlanmasının ardından yeni takımına katılacak.