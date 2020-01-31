Steven Nzonzi İstanbul’dan ayrıldı
Galatasaray'da kadro dışı kalan Steven Nzonzi'nin bugün Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes'e imza atması bekleniyor.
Galatasaray'da kadro dışı kalan Steven Nzonzi'nin bugün Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes'e imza atması bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekip ile kiralık sözleşmesini feshettiği belirtilen Nzonzi, Roma, Galatasaray ve Rennes arasındaki sözleşme prosedürlerinin tamamlanmasının ardından yeni takımına katılacak.
- 31.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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