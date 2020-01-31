Steven Nzonzi İstanbul’dan ayrıldı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
31 Ocak 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Steven Nzonzi İstanbul’dan ayrıldı

Steven Nzonzi İstanbul’dan ayrıldı

Steven Nzonzi İstanbul’dan ayrıldı

'da kalan Steven Nzonzi'nin bugün 1 takımlarından 'e imza atması bekleniyor.

'da kalan Steven Nzonzi'nin bugün 1 takımlarından 'e imza atması bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekip ile kiralık sözleşmesini feshettiği belirtilen Nzonzi, Roma, Galatasaray ve Rennes arasındaki sözleşme prosedürlerinin tamamlanmasının ardından yeni takımına katılacak.

  1. 31.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Steven Nzonzi İstanbul’dan ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN