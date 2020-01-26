Falcao'dan sakatlık açıklaması!
Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların golcü futbolcusu Radamel Falcao mücadelenin 56. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Kolombiyalı yıldız maç sonunda sakatlığıyla ilgili konuştu.
Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao'dan sakatlık açıklaması geldi. Konyaspor karşısında takımının ilk golünü atan golcü futbolcu, mücadelenin 56. dakikasında sakatlanmıştı. Yerini Adem Büyük'e bırakan Falcao, maç sonunda konu hakkında konuştu.
''RİSK ALMAK İSTEMEDİM''
Bir rahatsızlık hissettiğini dile getiren Radamel Falcao, ''Devam edip fazla risk almak istemedim. MR'a girip bakacağız ne olacağına.'' ifadelerini kullandı.
- 26.01.2020
- Güncelleme: 26.01.2020 21:05
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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