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26 Ocak 2020, Pazar
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Falcao'dan sakatlık açıklaması!

Falcao'dan sakatlık açıklaması!

'in 19. haftasında deplasmanda İttifak Holding 'la karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların golcü futbolcusu mücadelenin 56. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Kolombiyalı yıldız maç sonunda sakatlığıyla ilgili konuştu.

'ın yıldızı 'dan sakatlık açıklaması geldi. karşısında takımının ilk golünü atan golcü futbolcu, mücadelenin 56. dakikasında sakatlanmıştı. Yerini 'e bırakan Falcao, maç sonunda konu hakkında konuştu.

''RİSK ALMAK İSTEMEDİM''
Bir rahatsızlık hissettiğini dile getiren Radamel Falcao, ''Devam edip fazla risk almak istemedim. MR'a girip bakacağız ne olacağına.'' ifadelerini kullandı.

  1. 26.01.2020
  2. Güncelleme: 26.01.2020 21:05
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