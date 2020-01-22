Galatasaray'da flaş Belhanda gelişmesi!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1-1'lik skorun rövanşında Çaykur Rizespor ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Dünkü antrenmana katılmayan ve bu sebepten dolayı hakkında transfer iddiaları çıkan Younes Belhanda konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

22 Ocak 2020 Çarşamba 20:40 Güncelleme: 22.01.2020 20:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





