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26 Ocak 2020, Pazar
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'da cezalı duruma düştü!

Galatasaray'da Mario Lemina cezalı duruma düştü!

'in 19. haftasında sahasında 'ı konuk etti. Sarı-kırmızılılar, 'nun sakatlığıyla sarsılırken bir şok da 'dan geldi. Gabonlu yıldız, Konyaspor maçında gördüğü sebebiyle cezalı duruma düştü.

'da , maçının 63. dakikasında gördüğü sebebiyle cezalı duruma düştü. Gabonlu yıldız, sarı-kırmızılı takımın Stadyumu'nda 'u konuk edeceği maçta forma giyemeyecek.

  1. 26.01.2020
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