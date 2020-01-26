Galatasaray'da Mario Lemina cezalı duruma düştü!
Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-kırmızılılar, Radamel Falcao'nun sakatlığıyla sarsılırken bir şok da Mario Lemina'dan geldi. Gabonlu yıldız, Konyaspor maçında gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düştü.
Galatasaray'da Mario Lemina, İttifak Holding Konyaspor maçının 63. dakikasında gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düştü. Gabonlu yıldız, sarı-kırmızılı takımın Türk Telekom Stadyumu'nda Kayserispor'u konuk edeceği maçta forma giyemeyecek.
- 26.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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