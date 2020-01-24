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24 Ocak 2020, Cuma
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Bologna engeli

İsmi ’la anılan Dragovic, ile anlaşmaya yakın. 28’lik stoper, kısa süre içinde kararını verecek

Leverkusen'den ayrılmayı kafasına koyan Aleksander Dragovic'in ismi ile anılıyordu. Fakat Almanya'dan edinilen bilgiye göre; 28 yaşındaki Sırp asıllı Avusturyalı stoper, sadece ile görüştü. Bu sezon kulübünde 13 maça çıkan Dragovic'e; Newcastle, Milan ve Leipzig'in de talip olduğu iddia edildi. Sky Dragovic'in Bologna ile anlaştığını iddia etse de İtalya'dan LaOla, Galatasaray'ın ilgisi olduğunu yazdı. Dragovic kısa süre içinde kararını iletecek.

  1. 24.1.2020
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