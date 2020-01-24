Bologna engeli
İsmi Galatasaray’la anılan Dragovic, Bologna ile anlaşmaya yakın. 28’lik stoper, kısa süre içinde kararını verecek
Leverkusen'den ayrılmayı kafasına koyan Aleksander Dragovic'in ismi Galatasaray ile anılıyordu. Fakat Almanya'dan edinilen bilgiye göre; 28 yaşındaki Sırp asıllı Avusturyalı stoper, sadece Bologna ile görüştü. Bu sezon kulübünde 13 maça çıkan Dragovic'e; Newcastle, Milan ve Leipzig'in de talip olduğu iddia edildi. Sky İtalya Dragovic'in Bologna ile anlaştığını iddia etse de İtalya'dan LaOla, Galatasaray'ın ilgisi olduğunu yazdı. Dragovic kısa süre içinde kararını iletecek.
- 24.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Bologna engeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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