Galatasaray transferi KAP'a bildirdi! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
23 Ocak 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray transferi KAP'a bildirdi!

transferi KAP'a bildirdi!

Galatasaray transferi KAP'a bildirdi!

Ara dönemi çalışmalarına devam eden 'da 'den sonra bir ayrılık daha gerçekleşti. Sarı-kırmızılı takım, Emre Taşdemir'in Hes Kablo 'a sezon sonuna kadar kiralandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

'da Emre Taşdemir sezon sonuna kadar 'a kiralandı. 1995 doğumlu sol bek 600 bin tl karşılığında sezonun ikinci yarısında Hes Kablo Kayserispor'un başarısı için ter dökecek.

Sarı-kırmızılı takımın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;

Profesyonel Futbolcumuz Emre Taşdemir'in 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Kayserispor Kulübü Derneği'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Kayserispor Kulübü Derneği Şirketimize net 600.000 TL+KDV geçici bedeli ödeyecektir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Kayserispor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir.

  1. 23.01.2020
  2. Güncelleme: 23.01.2020 18:32
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray transferi KAP'a bildirdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN