Galatasaray transferi KAP'a bildirdi!

Galatasaray'da Emre Taşdemir sezon sonuna kadar Kayserispor'a kiralandı. 1995 doğumlu sol bek 600 bin tl karşılığında sezonun ikinci yarısında Hes Kablo Kayserispor'un başarısı için ter dökecek.

Sarı-kırmızılı takımın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;

Profesyonel Futbolcumuz Emre Taşdemir'in 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Kayserispor Kulübü Derneği'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Kayserispor Kulübü Derneği Şirketimize net 600.000 TL+KDV geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Kayserispor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir.