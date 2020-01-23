Galatasaray transferi KAP'a bildirdi!
Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Ryan Babel'den sonra bir ayrılık daha gerçekleşti. Sarı-kırmızılı takım, Emre Taşdemir'in Hes Kablo Kayserispor'a sezon sonuna kadar kiralandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Galatasaray'da Emre Taşdemir sezon sonuna kadar Kayserispor'a kiralandı. 1995 doğumlu sol bek 600 bin tl karşılığında sezonun ikinci yarısında Hes Kablo Kayserispor'un başarısı için ter dökecek.
Sarı-kırmızılı takımın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;
Profesyonel Futbolcumuz Emre Taşdemir'in 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Kayserispor Kulübü Derneği'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Kayserispor Kulübü Derneği Şirketimize net 600.000 TL+KDV geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Kayserispor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir.
- 23.01.2020
- Güncelleme: 23.01.2020 18:32
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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