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24 Ocak 2020, Cuma
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"’da fikir ayrılığı yaşıyoruz"

"Arda Turan’da fikir ayrılığı yaşıyoruz"

, konusunda yönetimle fikir ayrılığı yaşadıklarını itiraf etti.

, konusunda yönetimle fikir ayrılığı yaşadıklarını itiraf etti. Terim, "Geçen gün davet edildim ve 'a geldim. Başkan, Abdurrahim ve Yusuf Bey vardı. Arda için ne söylediysem aynı şeyleri tekrar ettim. Onlar bu kararda olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığıdır. Eve varmadan birkaç gazeteciye haber verilmiş. Bu, G.Saray'a yakışan bir durum değil açıkçası. Ben yönetimle arasında sorun var dedirtmemek adına çok çaba harcıyorum ama bazen hayal kırıklığı yaşıyorum" diye konuştu.

  1. 24.1.2020
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