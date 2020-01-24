"Arda Turan’da fikir ayrılığı yaşıyoruz"
Fatih Terim, Arda Turan konusunda yönetimle fikir ayrılığı yaşadıklarını itiraf etti.
Fatih Terim, Arda Turan konusunda yönetimle fikir ayrılığı yaşadıklarını itiraf etti. Terim, "Geçen gün davet edildim ve Türk Telekom'a geldim. Başkan, Abdurrahim ve Yusuf Bey vardı. Arda için ne söylediysem aynı şeyleri tekrar ettim. Onlar bu kararda olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığıdır. Eve varmadan birkaç gazeteciye haber verilmiş. Bu, G.Saray'a yakışan bir durum değil açıkçası. Ben yönetimle arasında sorun var dedirtmemek adına çok çaba harcıyorum ama bazen hayal kırıklığı yaşıyorum" diye konuştu.
- 24.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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