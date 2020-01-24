"Arda Turan’da fikir ayrılığı yaşıyoruz"

Fatih Terim, Arda Turan konusunda yönetimle fikir ayrılığı yaşadıklarını itiraf etti. Terim, "Geçen gün davet edildim ve Türk Telekom'a geldim. Başkan, Abdurrahim ve Yusuf Bey vardı. Arda için ne söylediysem aynı şeyleri tekrar ettim. Onlar bu kararda olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığıdır. Eve varmadan birkaç gazeteciye haber verilmiş. Bu, G.Saray'a yakışan bir durum değil açıkçası. Ben yönetimle arasında sorun var dedirtmemek adına çok çaba harcıyorum ama bazen hayal kırıklığı yaşıyorum" diye konuştu.