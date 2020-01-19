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19 Ocak 2020, Pazar
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'da Marcao şoku! 'ya...

Galatasaray'da Marcao şoku! Konya'ya...

Süper Lig'in 18. haftasında , Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar, yeni transfer Saracchi'nin de forma giydiği karşılaşmada kötü bir sürprizle karşılaştı. Brezilyalı savunmacı Marcao, gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü!

, Süper Lig'in 18. haftasında evinde Denizlispor ile karşı karşıya gelirken, Brezilyalı savunmacı Marcao mücadeleye ilk 11'de başladı.

Dakikalar 4'ü gösterdiğinde Yukatel Denizlisporlu Aissati ile hava topu mücadelesine giren Brezilyalı savunmacı, rakibine kontrolsüz bir şekilde vurduğu gerekçesiyle sarı kart ile cezalandırıldı.

Galatasaraylı futbolcu, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya bu kartın yanlış olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi ancak verilen kararda değişiklik yaşanmadı.


KONYA MAÇINDA YOK!

Marcao, bununla beraber 4. sarı kartına ulaşırken, cezalı duruma düştü. Sarı kırmızılı futbolcu, Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak karşılaşmasında forma giyemeyecek.

  1. 19.01.2020
  2. Güncelleme: 19.01.2020 16:54
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