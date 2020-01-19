Galatasaray'da Marcao şoku! Konya'ya...

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında evinde Denizlispor ile karşı karşıya gelirken, Brezilyalı savunmacı Marcao mücadeleye ilk 11'de başladı.

Dakikalar 4'ü gösterdiğinde Yukatel Denizlisporlu Aissati ile hava topu mücadelesine giren Brezilyalı savunmacı, rakibine kontrolsüz bir şekilde vurduğu gerekçesiyle sarı kart ile cezalandırıldı.

Galatasaraylı futbolcu, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya bu kartın yanlış olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi ancak verilen kararda değişiklik yaşanmadı.



KONYA MAÇINDA YOK!

Marcao, bununla beraber 4. sarı kartına ulaşırken, cezalı duruma düştü. Sarı kırmızılı futbolcu, Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.