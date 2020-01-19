Galatasaray'da Marcao şoku! Konya'ya...
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar, yeni transfer Saracchi'nin de forma giydiği karşılaşmada kötü bir sürprizle karşılaştı. Brezilyalı savunmacı Marcao, gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü!
Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında evinde Denizlispor ile karşı karşıya gelirken, Brezilyalı savunmacı Marcao mücadeleye ilk 11'de başladı.
Dakikalar 4'ü gösterdiğinde Yukatel Denizlisporlu Aissati ile hava topu mücadelesine giren Brezilyalı savunmacı, rakibine kontrolsüz bir şekilde vurduğu gerekçesiyle sarı kart ile cezalandırıldı.
Galatasaraylı futbolcu, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya bu kartın yanlış olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi ancak verilen kararda değişiklik yaşanmadı.
KONYA MAÇINDA YOK!
Marcao, bununla beraber 4. sarı kartına ulaşırken, cezalı duruma düştü. Sarı kırmızılı futbolcu, Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
- 19.01.2020
- Güncelleme: 19.01.2020 16:54
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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