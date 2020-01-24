"Oyuncak yaptılar"
İbra edilmeme konusunun G.Saray’a büyük zararlar verdiğini belirten Polat, “Kişisel menfaatler için tezgah kuruldu” dedi.
Galatasaray eski başkanı Adnan Polat, sarı- kırmızılı kulübün bazı kişiler tarafından çıkarları için kullanıldığını söyledi. Polat, ibra edilmeme ve erken seçim tartışmalarıyla ilgili, "Çok yanlış bir yola girildi ve Galatasaray'a büyük zararlar verildi. Galatasaray başkanlık makamını yıpratıyor ve ağırlığını kaybettiriyorlar. Bu, kişisel menfaatleri için uğraşanların ortaya koyduğu bir tezgah... Galatasaray ne yazık ki birtakım insanların oyuncağı olmuş. Ekmek teknesi haline getirmişler. Sabah akşam kulüpte yatıp kalkıyorlar. Bu kişiler Galatasaray'ın saygınlığına gölge düşürüyor" diye konuştu.
YÖNETİM KARAR VERİR
Adnan Polat, Arda Turan'ın transferiyle ilgili ise, başkan ve yönetimin kararına herkesin saygı duyması gerektiğini ifade etti. Polat, "Arda, tartışma konusu bile değil. Buradaki karar mercii Galatasaray Başkanı ve yönetim kuruludur. Onların alacağı her karara herkesin saygı göstermek gerekir" dedi.
- 24.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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