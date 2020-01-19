Galatasaray 2-1 Denizlispor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de ikinci devrenin heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray ikinci yarının ilk karşılaşmasında sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Mücadeleye iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılı takım 26. dakikada Emre Akbaba'nın golüyle 1-0 öne geçti. Yardımcı hakemin ofsayt verdiği pozisyon VAR'da incelenerek gol değeri kazandı.

İlk yarı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona ererken, mücadelenin ikinci yarısının 57. dakikasında bu kez sahneye Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao çıktı ve takımını 2-0 öne geçirdi.

Konuk takım Falcao'nun golü sonrası ataklarını artırdı ve aradığı golü 64'te Muhammet Özkal ile buldu. Denizlispor farkı 1'e indirse de kalan dakikalarda gol olmayınca maçtan puansız ayrıldı. Galatasaray aldığı bu galibiyetle puanını 30'a yükseltirken, Denizlispor ise 22 puanda kaldı.

GALATASARAY'DA MARCAO ŞOKU

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, maçın 4. dakikasında rakibine yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü ve gelecek hafta oynanacak olan İttifak Holding Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.

SON MAÇA GÖRE 2 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Fatih Terim, oynadıkları son resmi maça göre kadroda 2 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan maçta görev alan oyunculardan Okan Kocuk ve Şener Özbayraklı'yı yedeğe çekti. Terim, Yukatel Denizlispor karşılaşmasında bu futboluların yerine Fernando Muslera ve Marcelo Saracchi'yi görevlendirdi.

TARAFTARDAN TERİM'E DESTEK

Türk Telekom Stadı'nda 22 gün sonra maça çıkan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, tribünlerden büyük destek gördü. Sarı-kırmızılı taraftarlar, tecrübeli teknik adam lehine uzun süre tezahürat yaptı. Fatih Terim de saha içine girerek, taraftarların desteğine alkışla karşılık verdi.

EMRE AKBABA GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Karşılaşmanın ilk yarısında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydeden Emre Akbaba, sahalarda döndüğü kupadaki Rizespor maçının ardından bir kez daha ağları havalandırmış oldu. Gol sevincini Fatih Terim'e sarılarak yaşayan yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarlardan da tam not aldı. Öte yandan Emre Akbaba'nın attığı golde asisti yapan isim olan yeni transfer Marcelo Saracchi'nin performansı da oldukça beğenildi.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

7'nci dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından kullanılan serbest vuruşta Rodallega'nın vuruşunda direğe çarpan top yükseklik kazanarak oyun alanına geri döndü.



16'ncı dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Emre Akbaba, ara pasını ceza sahası içindeki Falcao'ya çıkardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Falcao'nun gelişine vuruşunda top kalecide kaldı.



22'nci dakikada ceza sahası içi sol tarafta topla buluşan Ömer, pasını altıpas içine doğru çıkardı. Emre'nin de dokunduğu top altıpas içinde Falcao'ya geldi. Falcao'nun vuruşunda kaleciden seken topu defans kornere çeldi.



26'ncı dakikada Saracchi'nin sol kanattan ortasında ön direkte Emre Akbaba'nın bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu. Yan hakemin uyarısıyla gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Sonrasında VAR odasından gelen uyarıyla hakem, golün geçerli olduğuna karar verdi: 1-0.



46'ncı dakikada Emre Akbaba'nın pasında ceza sahasına yakın bir noktada, sol çaprazda topla buluşan Seri'nin sert şutunda meşin yuvarlak az farkla sol kale direği dibinden auta çıktı.



57'nci dakikada orta alanda topla buluşan Seri'nin ara pasında ceza sahası içi sol tarafta topla buluşan Falcao'nun sol ayağıyla şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.



64'üncü dakikada sol taraftan kullanılan kornerde Linnes'ten seken top altıpas içinde Muhammet'in önünde kaldı. Muhammet'in dokunduğu meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.



67'nci dakikada sağ kanattan Olcay'ın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Sedat'ın vuruşunu sol kale direği dibinden Muslera son anda kornere çeldi.



69'uncu dakikada Saracchi'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Feghouli'nin gelişine vuruşu az farkla üstten auta çıktı.



Müsabaka sarı kırmızılı takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.