Galatasaray'da Emre Akbaba çılgınlığı! Monaco ve transfer
Galatasaray Süper Lig'de ikinci yarıyı Denizlispor karşısında açtı. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleye Emre Akbaba'nın attığı gol damgasını vurdu. Yeni transfer Saracchi'nin asistinde takımını 1-0 öne geçiren golü kaydeden Emre Akbaba, sarı-kırmızılı taraftarları hem stadyumda hem de sosyal medyada coşturdu. İşte o tepkilerden bazıları...
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon Rizespor deplasmanında ayağı kırıldıktan sonra bu sezon ilk kez yine Rizespor deplasmanında sahalara dönen Emre Akbaba, golünü atmıştı. Yıldız futbolcu ligdeki Denizlispor maçını da boş geçmedi. Yeni transfer Saracchi'nin asistinde takımını 1-0 öne geçiren Emre Akbaba ve Uruguaylı sol bekin bu performansı sarı-kırmızılı takımın taraftarlarını coşturdu. İşte sosyal medyada verilen ilgi çekici tepkilerden bazıları...