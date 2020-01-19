Galatasaray'da Emre Akbaba çılgınlığı! Monaco ve transfer - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Ocak 2020, Pazar
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Galatasaray'da Emre Akbaba çılgınlığı! Monaco ve transfer

Galatasaray Süper Lig'de ikinci yarıyı Denizlispor karşısında açtı. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleye Emre Akbaba'nın attığı gol damgasını vurdu. Yeni transfer Saracchi'nin asistinde takımını 1-0 öne geçiren golü kaydeden Emre Akbaba, sarı-kırmızılı taraftarları hem stadyumda hem de sosyal medyada coşturdu. İşte o tepkilerden bazıları...

19 Ocak 2020 Pazar 17:04
Galatasaray'da Emre Akbaba çılgınlığı! Monaco ve transfer

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon Rizespor deplasmanında ayağı kırıldıktan sonra bu sezon ilk kez yine Rizespor deplasmanında sahalara dönen Emre Akbaba, golünü atmıştı. Yıldız futbolcu ligdeki Denizlispor maçını da boş geçmedi. Yeni transfer Saracchi'nin asistinde takımını 1-0 öne geçiren Emre Akbaba ve Uruguaylı sol bekin bu performansı sarı-kırmızılı takımın taraftarlarını coşturdu. İşte sosyal medyada verilen ilgi çekici tepkilerden bazıları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da Emre Akbaba çılgınlığı! Monaco ve transfer
Galatasaray'da Emre Akbaba çılgınlığı! Monaco ve transfer
Galatasaray'da Emre Akbaba çılgınlığı! Monaco ve transfer
Galatasaray'da Emre Akbaba çılgınlığı! Monaco ve transfer
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