İşte Galatasaray-Denizlispor maçından kareler!

Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Denizlispor'u konuk etti. Mücadele 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlandı. Bu skorla Galatasaray puanını 30'a yükseltirken Denizlispor 22 puanda kaldı. Karşılaşmada Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi etkili performansını bir de asistle süsleyerek tarafın beğenisini topladı. İşte mücadeleden kareler...
19 Ocak 2020 Pazar 17:56
Güncelleme: 19.01.2020 17:56
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Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Denizlispor'u ağırladı.
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Mücadele Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona ererken sarı-kırmızılıların golleri Emre Akbaba ve Falcao'nun ayağından geldi. Denizlispor'un tek golünü ise Muhammet Özkal ağlarla buluşturdu.
Öte yandan Galatasaray'da yeni transferlerden Marcelo Saracchi gösterdiği başarılı performansı bir de asist ile süsleyerek taraftarlardan övgü topladı. Diğer bir yeni transfer olan Sekidika ise 86. dakikada Ömer Bayram'ın yerine oyunda dahil oldu.