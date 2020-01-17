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17 Ocak 2020, Cuma
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Özkahya korkusu

Özkahya korkusu

, kupada 'yle 1-1 kalırken hakem tepkilerin odağında yer aldı. En büyük eleştiri ise golü iptal edilen 'ten geldi. H

, kupada 'yle 1-1 kalırken hakem tepkilerin odağında yer aldı. En büyük eleştiri ise golü iptal edilen 'ten geldi. Hareketinin faul olmadığını belirten başarılı futbolcu, "Madem VAR'a bu kadar kolay bakılabiliyorsa, Emre'nin pozisyonu yüzde 100 penaltı. Ona da bakılsaydı. Kurallar anlatılıyor ama hiçbiri uygulanmıyor" dedi. Taraftarlar Adem'in açıklamalarına destek verirken, ligin ikinci yarısı öncesi bu durumun endişe verici olduğunu dile getirdi.
  1. 17.1.2020
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