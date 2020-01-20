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20 Ocak 2020, Pazartesi
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Aklımıza bile gelmez

Aklımıza bile gelmez

"Bizde sence böyle bir şey konuşulabilir mi? Neyse odur. Aklımıza böyle şeyler gelmez. Ben açıkçası hiçbir zaman böyle bir şey söylemedim, düşünmedim. Yanlış yapan cezasını çeker..."

Teknik Direktörü , Denizlispor karşısında hayal ettiği oyunu oynayamadıklarını ifade etti. İstedikleri oyuna ulaşmak için çabaladıklarını ve yine son ana kadar şampiyonluğu kovalayacaklarını belirten Terim, "Geçen sezondan daha fazla takım şampiyonluk potasında. başta olmak üzere bütün Anadolu takımlarının hakkını vermek lazım. Zevkli bir lig olacak gibi gözüküyor ve Galatasaray her zaman kovalayacaktır. Biz maalesef sezonun ikinci yarılarına 7-8 puan önde giremiyor, sonradan açılıyoruz. İnşallah yine başarırız" dedi.

YANLIŞ YAPAN CEZASINI ÇEKER
Terim, Marcao'nun görerek bir sonraki lig maçında cezalı duruma düşmesine rağmen bir sarı kart daha görmesi halinde cezasını kupada çekeceğinin hatırlatılması üzerine (Vedat Muriç kastediliyor) ise Terim, "Bizde sence böyle bir şey konuşulabilir mi? Neyse odur. Aklımız böyle şeyler gelmez. Ben açıkçası hiçbir zaman böyle bir şey söylemedim, düşünmedim. Yanlış yapan cezasını çeker. Cezasını çekişine biz karışmayız. Başkaları bizi ilgilendirmez" dedi. Terim için de "Fatih Terim olarak, Arda'nın ikinci şansı hak ettiğini düşünüyorum" yorumu yaptı.
  1. 20.1.2020
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