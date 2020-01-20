Aklımıza bile gelmez
"Bizde sence böyle bir şey konuşulabilir mi? Neyse odur. Aklımıza böyle şeyler gelmez. Ben açıkçası hiçbir zaman böyle bir şey söylemedim, düşünmedim. Yanlış yapan cezasını çeker..."
YANLIŞ YAPAN CEZASINI ÇEKER
Terim, Marcao'nun sarı kart görerek bir sonraki lig maçında cezalı duruma düşmesine rağmen bir sarı kart daha görmesi halinde cezasını kupada çekeceğinin hatırlatılması üzerine (Vedat Muriç kastediliyor) ise Terim, "Bizde sence böyle bir şey konuşulabilir mi? Neyse odur. Aklımız böyle şeyler gelmez. Ben açıkçası hiçbir zaman böyle bir şey söylemedim, düşünmedim. Yanlış yapan cezasını çeker. Cezasını çekişine biz karışmayız. Başkaları bizi ilgilendirmez" dedi. Terim Arda Turan için de "Fatih Terim olarak, Arda'nın ikinci şansı hak ettiğini düşünüyorum" yorumu yaptı.
- 20.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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