Galatasaray'a Telles piyangosu! 25 milyon Euro...
Porto forması giyen Brezilyalı bek oyuncusu Alex Telles için İtalyan devi Juventus'un 25 milyon Euro'luk teklif hazırladığı iddia edildi. Transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın da kasasına belli bir miktar para girecek. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Portekiz Ligi ekiplerinden Porto'da forma giyen Alex Telles için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Bu haber Galatasaray'ı da yakından ilgilendiriyor.
Hem İspanyol hem de Portekiz basınında yer alan haberlere göre İtalyan devi Juventus, Brezilyalı sol bek oyuncusu için 25 milyon Euro'luk teklif hazırladı. Porto'nun, UEFA'nın belirlediği Finansa Fair Play kuralları gereği oyuncu satışı yapması gerektiği ve bu nedenle transfere sıcak baktığı ifade edildi.
Telles'in de gelecek sezon sonu sözleşmesinin bitecek olmasından dolayı 27 yaşındaki oyuncunun ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyor. Tecrübeli ismin sözleşmesinde 40 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin bulunduğu da bildirildi.
GALATASARAY'A YÜZDE 10 BONUS
Galatasaray, 2016 yılında 6.5 milyon Euro karşılığında Porto'ya gönderdiği yıldız futbolcunun sözleşmesine bir sonraki satışın karından yüzde 10 pay alacağına dair bir madde ekletmişti.
- 23.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Galatasaray'a Telles piyangosu! 25 milyon Euro... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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