Galatasaray'a Telles piyangosu! 25 milyon Euro... Son dakika transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
23 Ocak 2020, Perşembe
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'a Telles piyangosu! 25 milyon Euro...

Galatasaray'a Telles piyangosu! 25 milyon Euro...

Porto forması giyen Brezilyalı bek oyuncusu için İtalyan devi 'un 25 milyon Euro'luk teklif hazırladığı iddia edildi. gerçekleşirse 'ın da kasasına belli bir miktar para girecek. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Portekiz Ligi ekiplerinden Porto'da forma giyen için sürpriz bir iddiası ortaya atıldı. Bu haber 'ı da yakından ilgilendiriyor.

Hem İspanyol hem de Portekiz basınında yer alan haberlere göre İtalyan devi , Brezilyalı sol bek oyuncusu için 25 milyon Euro'luk teklif hazırladı. Porto'nun, 'nın belirlediği Finansa kuralları gereği oyuncu satışı yapması gerektiği ve bu nedenle transfere sıcak baktığı ifade edildi.

Telles'in de gelecek sezon sonu sözleşmesinin bitecek olmasından dolayı 27 yaşındaki oyuncunun ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyor. Tecrübeli ismin sözleşmesinde 40 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin bulunduğu da bildirildi.

GALATASARAY'A YÜZDE 10 BONUS

Galatasaray, 2016 yılında 6.5 milyon Euro karşılığında Porto'ya gönderdiği yıldız futbolcunun sözleşmesine bir sonraki satışın karından yüzde 10 pay alacağına dair bir madde ekletmişti.

  1. 23.01.2020
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