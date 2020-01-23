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Galatasaray ve Başakşehir aynı isme talip! Transferde büyük kapışma...
Ocak ayı transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, ara transferin ilk günlerine hızlı bir giriş yaparak Sekidika, Onyekuru ve Saracchi gibi isimleri kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı ekibin yerli transferinde takip ettiği isim ortaya çıktı. Hatta bu futbolcuya bir diğer Süper Lig ekibi Başakşehir'in de talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
23 Ocak 2020 Perşembe 14:03
Güncelleme: 23.01.2020 14:03
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Süper Lig'e sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek başlayan Galatasaray, zorlu zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek için kadrosuna takviye çalışmalarına devam ediyor.
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Ara transferin ilk günlerinde Onyekuru, Saracchi ve Sekidika'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılı takımda Uruguaylı sol bek Denizlispor maçında taraftarlardan tam not aldı.
Bu arada yerli oyuncu transferini de ihmal etmeyen Galatasaray, adayını belirledi. Bu isme Medipol Başakşehir'in de talip olduğu ortaya çıktı. İşte o futbolcu...
TFF 1. Lig'de mücadele eden İzmir temsilcisi Altınordu'nun 20 yaşındaki kanat oyuncusu Hüseyin Atakan Üner dev kulüplerin radarından çıkmıyor.
Yeni Asır'da yer alan habere göre kırmızı-lacivertli ekipte ikinci sezonunu geçiren başarılı futbolcunun, Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray ve Başakşehir'in yakından takip ettiği öğrenildi.