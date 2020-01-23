Galatasaray ve Başakşehir aynı isme talip! Transferde büyük kapışma...

Ocak ayı transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, ara transferin ilk günlerine hızlı bir giriş yaparak Sekidika, Onyekuru ve Saracchi gibi isimleri kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı ekibin yerli transferinde takip ettiği isim ortaya çıktı. Hatta bu futbolcuya bir diğer Süper Lig ekibi Başakşehir'in de talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...