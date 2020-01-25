Verilmiş sözüm var
Fatih Terim, başkanın sert açıklamaları sonrası zeytin dalı uzattı: Vazgeçmediğim bir hayalim var. Sadece G.Saray...
Transfer polemiklerinin yaşandığı Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in açıklamalarından sonra, teknik direktör Fatih Terim'den sıcağı sıcağına bir mesaj geldi. Terim, başkana zeytin dalı uzattı. Saatler 19.05'i gösterirken sosyal medya hesabı twitter'dan bir paylaşım yapan sarı-kırmızılı çalıştırıcı, "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var. #SadeceGalatasaray" ifadelerini kullandı. Usta hocanın bu tweet'i Galatasaraylı taraftarlardan onbinlerce beğeni ve yorum aldı. Bu durum buzlar eriyecek şeklinde yorumlandı.
- 25.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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