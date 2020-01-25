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25 Ocak 2020, Cumartesi
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Verilmiş sözüm var

Verilmiş sözüm var

, başkanın sert açıklamaları sonrası zeytin dalı uzattı: Vazgeçmediğim bir hayalim var. Sadece G.Saray...

polemiklerinin yaşandığı 'da başkan 'in açıklamalarından sonra, teknik direktör 'den sıcağı sıcağına bir mesaj geldi. Terim, başkana zeytin dalı uzattı. Saatler 19.05'i gösterirken sosyal medya hesabı twitter'dan bir paylaşım yapan sarı-kırmızılı çalıştırıcı, "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var. #SadeceGalatasaray" ifadelerini kullandı. Usta hocanın bu tweet'i Galatasaraylı taraftarlardan onbinlerce beğeni ve yorum aldı. Bu durum buzlar eriyecek şeklinde yorumlandı.

  1. 25.1.2020
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