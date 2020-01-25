Verilmiş sözüm var

Transfer polemiklerinin yaşandığı Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in açıklamalarından sonra, teknik direktör Fatih Terim'den sıcağı sıcağına bir mesaj geldi. Terim, başkana zeytin dalı uzattı. Saatler 19.05'i gösterirken sosyal medya hesabı twitter'dan bir paylaşım yapan sarı-kırmızılı çalıştırıcı, "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var. #SadeceGalatasaray" ifadelerini kullandı. Usta hocanın bu tweet'i Galatasaraylı taraftarlardan onbinlerce beğeni ve yorum aldı. Bu durum buzlar eriyecek şeklinde yorumlandı.