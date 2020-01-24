Talep gelirse düşünürüz
Arsenal'ın stoperi Shkodran Mustafi'nin babası Kujtim Mustafi, Galatasaray iddialarını değerlendirdi.
Arsenal'ın stoperi Shkodran Mustafi'nin babası Kujtim Mustafi, Galatasaray iddialarını değerlendirdi. Transfer iddialarının söylenti olduğunu belirten baba Mustafi, "İyi bir teklif gelirse, bunu düşünürüz. Adımlardan korkmadan kariyerini baştan planlayabiliriz" diyerek açık kapı bıraktı.
- 24.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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