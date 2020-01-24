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24 Ocak 2020, Cuma
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Talep gelirse düşünürüz

Talep gelirse düşünürüz

'ın stoperi 'nin babası , iddialarını değerlendirdi.

'ın stoperi 'nin babası , iddialarını değerlendirdi. iddialarının söylenti olduğunu belirten baba Mustafi, "İyi bir teklif gelirse, bunu düşünürüz. Adımlardan korkmadan kariyerini baştan planlayabiliriz" diyerek açık kapı bıraktı.

  1. 24.1.2020
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