Fofana’dan vazgeçildi

Ön liberoya oyuncu arayan Galatasaray, Udinese'den Fofana'yla ilgileniyordu. Fildişili yıldıza Fiorentina'nın da talip olduğu ve kulübünün kapıyı 15 milyon euro'dan açtığı öğrenildi. Bu talep sarı-kırmızılı idarecilerin geri adım atmasına neden oldu. Fofana bu sezon 18 maçta 1 gol 5 asist yaptı.