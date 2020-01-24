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24 Ocak 2020, Cuma
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’dan vazgeçildi

Fofana’dan vazgeçildi

Ön liberoya oyuncu arayan , Udinese'den 'yla ilgileniyordu.

Ön liberoya oyuncu arayan , Udinese'den 'yla ilgileniyordu. Fildişili yıldıza 'nın da talip olduğu ve kulübünün kapıyı 15 milyon euro'dan açtığı öğrenildi. Bu talep sarı-kırmızılı idarecilerin geri adım atmasına neden oldu. Fofana bu sezon 18 maçta 1 gol 5 asist yaptı.

  1. 24.1.2020
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