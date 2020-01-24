Fofana’dan vazgeçildi
Ön liberoya oyuncu arayan Galatasaray, Udinese'den Fofana'yla ilgileniyordu.
Ön liberoya oyuncu arayan Galatasaray, Udinese'den Fofana'yla ilgileniyordu. Fildişili yıldıza Fiorentina'nın da talip olduğu ve kulübünün kapıyı 15 milyon euro'dan açtığı öğrenildi. Bu talep sarı-kırmızılı idarecilerin geri adım atmasına neden oldu. Fofana bu sezon 18 maçta 1 gol 5 asist yaptı.
- 24.1.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Fofana’dan vazgeçildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.