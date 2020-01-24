Yunus’a son talip St. Etienne

İsmi Belçika kulüpleriyle anılan Yunus Akgün'e Fransız ekibi St. Etienne'in talip olduğu öğrenildi. 19 yaşındaki futbolcu için 2 milyon euro önerildiği kaydedildi. Sarı-kırmızılıların ise bir sonraki satıştan yüzde 50 pay maddesini eklemek istediği belirtildi. Pazarlıklar sürüyor.