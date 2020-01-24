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24 Ocak 2020, Cuma
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Yunus’a son talip St. Etienne

Yunus’a son talip St. Etienne

kulüpleriyle anılan 'e Fransız ekibi St. Etienne'in talip olduğu öğrenildi.

kulüpleriyle anılan 'e Fransız ekibi St. Etienne'in talip olduğu öğrenildi. 19 yaşındaki futbolcu için 2 milyon euro önerildiği kaydedildi. Sarı-kırmızılıların ise bir sonraki satıştan yüzde 50 pay maddesini eklemek istediği belirtildi. Pazarlıklar sürüyor.

  1. 24.1.2020
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