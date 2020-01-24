Yunus’a son talip St. Etienne
İsmi Belçika kulüpleriyle anılan Yunus Akgün'e Fransız ekibi St. Etienne'in talip olduğu öğrenildi.
İsmi Belçika kulüpleriyle anılan Yunus Akgün'e Fransız ekibi St. Etienne'in talip olduğu öğrenildi. 19 yaşındaki futbolcu için 2 milyon euro önerildiği kaydedildi. Sarı-kırmızılıların ise bir sonraki satıştan yüzde 50 pay maddesini eklemek istediği belirtildi. Pazarlıklar sürüyor.
- 24.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Yunus’a son talip St. Etienne haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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