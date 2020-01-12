Aslan demir gibi

Galatasaray, sezonun ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında Antalya kampındaki ikinci özel maçını TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile oynadı. Sarı-kırmızılı takımı rakibini 1-0 mağlup ederken, galibiyet golü 7. dakikada Sofiane Feghouli'den geldi. Cezayirli futbolcu, organize gelişen atakta ceza sahası dışında buluştuğu meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlara yolladı. Mücadelenin kalan kısmında iki takım da skoru değiştirecek golü bulamadı. Galatasaray, bu sonuçla kamptaki ikinci maçını da galibiyetle bitirmiş oldu.



YENİLER FORMA GİYDİ

Öte yandan teknik direktör Fatih Terim, takımı sahaya Okan, Linnes, Ahmet, Marcao, Nagatomo, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Seri, Belhanda, Feghouli, Falcao 11'i ile sürdü. Terim ikinci yarıda ilk 11'i değiştirirken, oyuna giren isimler Lemina, Selçuk İnan, Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Donk, Emin Bayram, Saracahhi, Sekidika, Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz ve Adem Büyük olarak sıralandı. Böylecek yeni transferler Jesse Sekidika ve Marcelo Saracchi ikinci yarıda forma şansı buldu. Sıtma teşhisi konulan Onyekuru ise kadroda yer alamadı.



HAGI'DEN SÜRPRİZ ZİYARET

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Gheorghe Hagi, dün sürpriz bir şekilde sarı-kırmızılı takımın kampını ziyaret etti. Rumen futbol adamı, eski hocası Fatih Terim ile uzun süre sohbet etti. İkili arasında keyifli objektiflere yansıyan keyifli anlar yaşandı. Galatasaray'ın sosyal medya hesapları da Terim-Hagi arasındaki diyalog fotoğraftalarını paylaştı. Gönderiler onbinlerce beğeni aldı.



SALI GÜNÜ GİDECEK

Kaptaki programı kapsamında iki hazırlık maçını da tamamlayan Galatasaray, 3 gün daha Antalya'da kalacak. Sarı-kırmızılılar, salı günü Rize maçı için bu şehre geçecek.



Teknik patron Fatih Terim mücadele sonrası yaptığı açıklamada "Bu şekilde maçlarla eksikleri görüp form tutmak için fırsatları değerlendiriyoruz. Aramıza katılanlar olacak, gidenler olacak" dedi.