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12 Ocak 2020, Pazar
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Aslan demir gibi

Aslan demir gibi

Antalya’daki hazırlıkları kapsamında 1. Lig ekibi ile karşılaşan , Feghouli’nin golüyle kazandı. Kamptaki 2. maçını da kazandı. İyi sinyaller verdi.

, sezonun ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında Antalya kampındaki ikinci özel maçını 1. Lig ekiplerinden ile oynadı. Sarı-kırmızılı takımı rakibini 1-0 mağlup ederken, galibiyet golü 7. dakikada Sofiane Feghouli'den geldi. Cezayirli futbolcu, organize gelişen atakta ceza sahası dışında buluştuğu meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlara yolladı. Mücadelenin kalan kısmında iki takım da skoru değiştirecek golü bulamadı. Galatasaray, bu sonuçla kamptaki ikinci maçını da galibiyetle bitirmiş oldu.

YENİLER FORMA GİYDİ
Öte yandan teknik direktör , takımı sahaya Okan, Linnes, Ahmet, Marcao, Nagatomo, , Emre Akbaba, Seri, , Feghouli, Falcao 11'i ile sürdü. Terim ikinci yarıda ilk 11'i değiştirirken, oyuna giren isimler Lemina, , Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Donk, Emin Bayram, Saracahhi, Sekidika, Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz ve olarak sıralandı. Böylecek yeni transferler Jesse Sekidika ve Marcelo Saracchi ikinci yarıda forma şansı buldu. Sıtma teşhisi konulan Onyekuru ise kadroda yer alamadı.

HAGI'DEN SÜRPRİZ ZİYARET
Galatasaray'ın efsane isimlerinden , dün sürpriz bir şekilde sarı-kırmızılı takımın kampını ziyaret etti. Rumen futbol adamı, eski hocası Fatih Terim ile uzun süre sohbet etti. İkili arasında keyifli objektiflere yansıyan keyifli anlar yaşandı. Galatasaray'ın sosyal medya hesapları da Terim-Hagi arasındaki diyalog fotoğraftalarını paylaştı. Gönderiler onbinlerce beğeni aldı.

SALI GÜNÜ GİDECEK
Kaptaki programı kapsamında iki hazırlık maçını da tamamlayan Galatasaray, 3 gün daha Antalya'da kalacak. Sarı-kırmızılılar, salı günü maçı için bu şehre geçecek.

Teknik patron Fatih Terim mücadele sonrası yaptığı açıklamada "Bu şekilde maçlarla eksikleri görüp form tutmak için fırsatları değerlendiriyoruz. Aramıza katılanlar olacak, gidenler olacak" dedi.

  1. 12.1.2020
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