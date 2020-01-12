Aslan demir gibi
Antalya’daki hazırlıkları kapsamında TFF 1. Lig ekibi ile karşılaşan Galatasaray, Feghouli’nin golüyle kazandı. Kamptaki 2. maçını da kazandı. İyi sinyaller verdi.
Galatasaray, sezonun ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında Antalya kampındaki ikinci özel maçını TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile oynadı. Sarı-kırmızılı takımı rakibini 1-0 mağlup ederken, galibiyet golü 7. dakikada Sofiane Feghouli'den geldi. Cezayirli futbolcu, organize gelişen atakta ceza sahası dışında buluştuğu meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlara yolladı. Mücadelenin kalan kısmında iki takım da skoru değiştirecek golü bulamadı. Galatasaray, bu sonuçla kamptaki ikinci maçını da galibiyetle bitirmiş oldu.
YENİLER FORMA GİYDİ
Öte yandan teknik direktör Fatih Terim, takımı sahaya Okan, Linnes, Ahmet, Marcao, Nagatomo, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Seri, Belhanda, Feghouli, Falcao 11'i ile sürdü. Terim ikinci yarıda ilk 11'i değiştirirken, oyuna giren isimler Lemina, Selçuk İnan, Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Donk, Emin Bayram, Saracahhi, Sekidika, Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz ve Adem Büyük olarak sıralandı. Böylecek yeni transferler Jesse Sekidika ve Marcelo Saracchi ikinci yarıda forma şansı buldu. Sıtma teşhisi konulan Onyekuru ise kadroda yer alamadı.
HAGI'DEN SÜRPRİZ ZİYARET
Galatasaray'ın efsane isimlerinden Gheorghe Hagi, dün sürpriz bir şekilde sarı-kırmızılı takımın kampını ziyaret etti. Rumen futbol adamı, eski hocası Fatih Terim ile uzun süre sohbet etti. İkili arasında keyifli objektiflere yansıyan keyifli anlar yaşandı. Galatasaray'ın sosyal medya hesapları da Terim-Hagi arasındaki diyalog fotoğraftalarını paylaştı. Gönderiler onbinlerce beğeni aldı.
SALI GÜNÜ GİDECEK
Kaptaki programı kapsamında iki hazırlık maçını da tamamlayan Galatasaray, 3 gün daha Antalya'da kalacak. Sarı-kırmızılılar, salı günü Rize maçı için bu şehre geçecek.
Teknik patron Fatih Terim mücadele sonrası yaptığı açıklamada "Bu şekilde maçlarla eksikleri görüp form tutmak için fırsatları değerlendiriyoruz. Aramıza katılanlar olacak, gidenler olacak" dedi.
- 12.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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