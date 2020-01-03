Benim için yeni bir meydan okuma









Galatasaray'ın Leipzig'ten 1.5 yıllığına kiraladığı Marcelo Saracchi, Fox Sports'tan, Ezequiel Daray'a konuştu.



Sarı-kırmızılıların, Leipzig'ten 1.5 yıllığına kiraladığı Saracchi, bugün İstanbul'a gelecek. Uruguaylı sol bek sağlık kontrolünden geçip imzayı atacak. Böylece yarın başlayacak olan çalışmalara da ilk günden itibaren katılacak.



SARACCHI KİMDİR?

Leipzig'de forma giyen 21 yaşındaki Marcelo Saracchi, bu sezon 7 maçta 1 gol kaydetti. 1998 yılında Uruguay'da dünyaya gelen oyuncu, kanatlardan yaptığı bindirmelerle dikkat çekiyor. 4 kez Uruguay Milli Takımı forması giydi. Galatasaray'ın Leipzig'ten 1.5 yıllığına kiraladığı Marcelo Saracchi , Fox Sports'tan, Ezequiel Daray'a konuştu. Almanya'da hayal kırıklığı yaşadığını belirten Uruguaylı oyuncu, "Avrupa'ya gitmek hayalimdi. Hayalim gerçekleşti. Ama beklediğim gibi olmadı. Yeni bir meydan okumaya ihtiyacım var. Evet, River Plate'ye dönmeyi düşündüm ama şimdi başka bir aşamaya geçiyorum" dedi. Galatasaray'da başarılı olmak istediğini anlatan genç futbolcu, "Hedefim yeni takımıma alışık olduğu şampiyonluk yarışında yardım etmek. Gelecek sezonda da Şampiyonlar Ligi'nde yer almak. Beklentilerimi fazlasıyla karşılayacak bir kulübe gideceğim için çok mutluyum" diye konuştu.Sarı-kırmızılıların, Leipzig'ten 1.5 yıllığına kiraladığı Saracchi, bugün İstanbul'a gelecek. Uruguaylı sol bek sağlık kontrolünden geçip imzayı atacak. Böylece yarın başlayacak olan çalışmalara da ilk günden itibaren katılacak.Leipzig'de forma giyen 21 yaşındaki Marcelo Saracchi, bu sezon 7 maçta 1 gol kaydetti. 1998 yılında Uruguay'da dünyaya gelen oyuncu, kanatlardan yaptığı bindirmelerle dikkat çekiyor. 4 kez Uruguay Milli Takımı forması giydi. 3.1.2020







