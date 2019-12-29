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29 Aralık 2019, Pazar
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Yağmur çamur demeden

Yağmur çamur demeden

Galatasaraylı taraftarlar, soğuk ve yağışlı havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmadı. Türk Telekom Stadı'nda 25 bin 344 biletli seyirci yer aldı. Taraftarlar, pankartlarla gönderme yapmayı ihmal etmedi.

Galatasaraylı taraftarlar, soğuk ve yağışlı havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmadı. Türk Telekom Stadı'nda 25 bin 344 biletli seyirci yer aldı. Taraftarlar, pankartlarla gönderme yapmayı ihmal etmedi. Tribünlerde, "Zorlu yolların Fatihi varlığın mayısların habercisi" pankartı açıldı. Taraftarlar, TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK Başkanı Zekeriya Alp ve F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un Zorlu Center'da yaptıkları toplantıya atıfta bulunarak tepkisini koydu.
  1. 29.12.2019
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