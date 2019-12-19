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19 Aralık 2019, Perşembe
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Hesap vermeliler!

Hesap vermeliler!

Başkanı , Başkanı ve Başkanı 'in özel bir ofiste bir araya gelmesi Galatasaray 'nda da gündeme geldi. Divan Başkanı , "Bu saatten sonra yapılacak hatalar kurgulanmış bir komploya dönüşecek. Bu toplantıyı gerçekleştirenler bunun hesabını vermek zorundadır" şeklinde konuştu.

Başkanı , Başkanı ve Başkanı 'in özel bir ofiste bir araya gelmesi Galatasaray 'nda da gündeme geldi. Divan Başkanı , "Bu saatten sonra yapılacak hatalar kurgulanmış bir komploya dönüşecek. Bu toplantıyı gerçekleştirenler bunun hesabını vermek zorundadır" şeklinde konuştu.

UYMAYANLAR TALEP ETTi

Divan'da Türkiye Futbol Federasyonu tarafından transfer sapma oranının yüzde 30'dan 40'a yükseltilmesi de gündeme geldi. Galatasaray'ın TFF'nin kriterlerine harfiyen uyduğunu belirten Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, "Biz, TFF kriterlerine harfiyen uyduk. Maç başladı kural değiştirdiler. % 30'dan % 40 çıkarılması bizim değil uymayanların talebidir" diye konuştu.

  1. 19.12.2019
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