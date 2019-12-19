Hesap vermeliler!
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve MHK Başkanı Zekeriya Alp'in özel bir ofiste bir araya gelmesi Galatasaray Divan Kurulu'nda da gündeme geldi. Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, "Bu saatten sonra yapılacak hatalar kurgulanmış bir komploya dönüşecek. Bu toplantıyı gerçekleştirenler bunun hesabını vermek zorundadır" şeklinde konuştu.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve MHK Başkanı Zekeriya Alp'in özel bir ofiste bir araya gelmesi Galatasaray Divan Kurulu'nda da gündeme geldi. Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, "Bu saatten sonra yapılacak hatalar kurgulanmış bir komploya dönüşecek. Bu toplantıyı gerçekleştirenler bunun hesabını vermek zorundadır" şeklinde konuştu.
UYMAYANLAR TALEP ETTi
Divan'da Türkiye Futbol Federasyonu tarafından transfer sapma oranının yüzde 30'dan 40'a yükseltilmesi de gündeme geldi. Galatasaray'ın TFF'nin kriterlerine harfiyen uyduğunu belirten Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, "Biz, TFF kriterlerine harfiyen uyduk. Maç başladı kural değiştirdiler. % 30'dan % 40 çıkarılması bizim değil uymayanların talebidir" diye konuştu.
- 19.12.2019
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Hüseyin’e kesik
Toplam 2
Yorum
Gürsel Özşamlı He canım Hüseyin'i de kulübeye koyun yabancılardan oluşan bir öze dönüş masalı anlatın bize
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Hüseyin’e kesik
Toplam 2
Yorum
SRD Hatalarına rahmen eldeki mevcut stoperlerin en iyisi hüseyin dinlendirilmesinde fayda var çok yıpratıldı çocuk
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Yedi bela Kocaelispor!
Toplam 1
Yorum
K. Süper Lige dönünce tekrardan korkulu rüya olacağız..!!
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