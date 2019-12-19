Babası istiyor
Galatasaray, Steve Nzonzi'den kurtulmak istiyor... Ancak işi çok zor. Fransız oyuncunun babası ilk yarı sonuna kadar olan alacağı 800 bin euro'nun verilmesini istiyor. Ayrıca Roma da dönüş için henüz yeşil ışık yakmadı. Yapılan pazarlıklarla bu durum aşılmaya çalışılıyor.
- 19.12.2019
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Hüseyin’e kesik
Toplam 2
Yorum
Gürsel Özşamlı He canım Hüseyin'i de kulübeye koyun yabancılardan oluşan bir öze dönüş masalı anlatın bize
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Hüseyin’e kesik
Toplam 2
Yorum
SRD Hatalarına rahmen eldeki mevcut stoperlerin en iyisi hüseyin dinlendirilmesinde fayda var çok yıpratıldı çocuk
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Yedi bela Kocaelispor!
Toplam 1
Yorum
K. Süper Lige dönünce tekrardan korkulu rüya olacağız..!!
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