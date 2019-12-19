Babası istiyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
19 Aralık 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Babası istiyor

Babası istiyor

Babası istiyor

, 'den kurtulmak istiyor... Ancak işi çok zor. Fransız oyuncunun babası ilk yarı sonuna kadar olan alacağı 800 bin euro'nun verilmesini istiyor. Ayrıca da dönüş için henüz yakmadı. Yapılan pazarlıklarla bu durum aşılmaya çalışılıyor.

, 'den kurtulmak istiyor... Ancak işi çok zor. Fransız oyuncunun babası ilk yarı sonuna kadar olan alacağı 800 bin euro'nun verilmesini istiyor. Ayrıca da dönüş için henüz yakmadı. Yapılan pazarlıklarla bu durum aşılmaya çalışılıyor.
  1. 19.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Babası istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN