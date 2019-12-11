Gol silahı Falcao

Galatasaray'a PSG karşısında mucizevi bir galibiyet gerekiyor ancak Fatih Terim, 11 kişilik kadroyu kurmakta zorlanıyor. 5 futbolcusu sakat olan sarı-kırmızılı takımda 6 futbolcunun ise Şampiyonlar Ligi'nde oynama izni bulunmuyor. Özellikle de hücum hattında büyük sıkıntı var. Andone ve Babel'in ardından Adem Büyük de sakatlandı. Terim'in elinde sadece sakatlıktan yeni çıkan Radamel Falcao bulunurken Kolombiyalı yıldızın bugün sorumluluk alıp ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

NE YAPACAK?

Uzun sakatlığının ardından Alanya maçında son 13 dakika forma şansı bulan Radamel Falcao hazır görünmezken PSG karşısındaki performansı merakla bekleniyor.

1 GOLÜ VAR

Kariyerinde en çok PSG'ye karşı forma giyen (10) Radamel Falcao buna karşılık Fransız ekibine sadece bir kez gol atabildi.