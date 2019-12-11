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11 Aralık 2019, Çarşamba
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Gol silahı Falcao

Gol silahı Falcao

Hücum hattı çöken sarı-kırmızılı takımda bugün görev Kolombiyalı yıldız da olacak.

'a karşısında mucizevi bir galibiyet gerekiyor ancak , 11 kişilik kadroyu kurmakta zorlanıyor. 5 futbolcusu sakat olan sarı-kırmızılı takımda 6 futbolcunun ise Şampiyonlar Ligi'nde oynama izni bulunmuyor. Özellikle de hücum hattında büyük sıkıntı var. Andone ve Babel'in ardından de sakatlandı. Terim'in elinde sadece sakatlıktan yeni çıkan bulunurken Kolombiyalı yıldızın bugün sorumluluk alıp ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

NE YAPACAK?

Uzun sakatlığının ardından Alanya maçında son 13 dakika forma şansı bulan Radamel Falcao hazır görünmezken PSG karşısındaki performansı merakla bekleniyor.

1 GOLÜ VAR

Kariyerinde en çok PSG'ye karşı forma giyen (10) Radamel Falcao buna karşılık Fransız ekibine sadece bir kez gol atabildi.

  1. 11.12.2019
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