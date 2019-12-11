Gol silahı Falcao
Hücum hattı çöken sarı-kırmızılı takımda bugün görev Kolombiyalı yıldız da olacak.
Galatasaray'a PSG karşısında mucizevi bir galibiyet gerekiyor ancak Fatih Terim, 11 kişilik kadroyu kurmakta zorlanıyor. 5 futbolcusu sakat olan sarı-kırmızılı takımda 6 futbolcunun ise Şampiyonlar Ligi'nde oynama izni bulunmuyor. Özellikle de hücum hattında büyük sıkıntı var. Andone ve Babel'in ardından Adem Büyük de sakatlandı. Terim'in elinde sadece sakatlıktan yeni çıkan Radamel Falcao bulunurken Kolombiyalı yıldızın bugün sorumluluk alıp ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
NE YAPACAK?
Uzun sakatlığının ardından Alanya maçında son 13 dakika forma şansı bulan Radamel Falcao hazır görünmezken PSG karşısındaki performansı merakla bekleniyor.
1 GOLÜ VAR
Kariyerinde en çok PSG'ye karşı forma giyen (10) Radamel Falcao buna karşılık Fransız ekibine sadece bir kez gol atabildi.
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Toplam 1
Yorum
Abidin Yaman Altınordu'yu tebrik ediyorum. Aslanlar gibi oyuncu yetiştiriyor ve onlara inanılmaz özgüven aşılıyor.Diğer klüplerden gidenler iflas ediyor
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Dışarıda 1 numara
Toplam 1
Yorum
yorum sonuçta böyle olsun ve TRABZON şampiyon olsun....
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Toplam 1
Yorum
kaptan Vay bee
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