Trabzon'da Galatasaray Medya sorumlusu Eray Sözen'e saldırı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
01 Aralık 2019, Pazar
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'da Medya sorumlusu Eray Sözen'e saldırı

Trabzon'da Galatasaray Medya sorumlusu Eray Sözen'e saldırı

- maçının ardından tansiyon yükseldi. 'nda 90 dakika sona erdikten sonra Galatasaray A 'e Bordo Mavili ekip taraftarları tarafından saldırı oldu.

'in 13. haftasında , sahasında konuk ettiği Galatsaray ile 1-1 berabere kaldı. Bordo mavililer bu sonuçla ligdeki puanı 23'e, konuk ekip ise puanını 20'ye çıkardı. 'nda 90 dakika sona erdikten sonra A 'e Trabzonsporlu taraftarlar tarafından saldırı oldu.

Eray Sözen, kendisine saldırıp yumruk atan bir Trabzonspor taraftarından şikayetçi oldu ve olay karakola taşındı. Sözen, karakola ifade vermeye gittiği için ile basın toplantısına katılmadı.

TERİM BASIN TOPLANTISINDA AÇIKLADI!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim saldırıyı basın toplantısında açıkladı. Basın toplantısına Eray Sözen2le katılması gereken Terim, "Basın toplantısına Hande ile çıktım. Eray'a saldırı oldu" ifadelerini kullandı.

ABDURRAHİM ALBAYRAK: TRABZONSPOR CAMİASINA MAL EDEMEYİZ

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Abdurrahim Albayrak, "Şahsıma bir şey olmadı. 2 kişinin yaptığı bir şeyi tüm Trabzonspor taraftarlarına ve camiasına mal edemeyiz. Trabzonspor camiaı bizi çok iyi karşıladı." diye konuştu.

  1. 01.12.2019
  2. Güncelleme: 01.12.2019 22:52
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