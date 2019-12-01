Fatih Terim şok saldırıyı basın toplantısında açıkladı!
Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray'da futbol A takım medya sorumlusu Eray Sözen, bir taraftar tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Karşılaşmanın ardından Sözen'in karakola gitmesi nedeniyle Fatih Terim'e basın toplantısında Hande Sümertaş eşlik etti.
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ın Trabzonspor'a konuk olduğu karşılaşmada şok bir saldırı yaşandı.
Tribünlerde yer alan bir taraftar sarı-kırmızılı ekibin A takım medya sorulusu Eray Sözen'e bir taraftar yumruklu saldırıda bulunurken, karşılaşmanın ardından Sözen'in karakola gitmesi sebebiyle Fatih Terim'in yanında basın toplantısına A takım medya koordinatörü Hande Sümertaş katıldı.
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