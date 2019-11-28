Taraftar Mario Lemina'nın tapusunu istiyor!
Hırsı ve arzusuyla taraftarların sevgilisi Melo’yu aratmadı. 8 ikili mücadelenin 6’sını kazandı. 4 top çaldı. Yenilen golden sonra gözyaşlarına hakim olamadı.
Galatasaray'da kiralık oyuncular tepkilerin odağında yer alırken bunların içinden bir isim övgüyü hak etti: Mario Lemina... İlk geldiği dönemde 45 dakikayı tamamlayamaması, karnını tutup oyundan çıkması nedeniyle korkutan Gabonlu yıldız, her geçen gün üstüne koyarak yoluna devam ediyor. Son olarak da 1-1 sona eren Club Brugge maçındaki performansıyla taraftarların alkışladığı isimler arasındaydı. Hırsı ve mücadelesi ile öne çıkan ve Melo'yu aratmayan Lemina'nın performansı istatistiklere de net bir şekilde yansıdı.
TAPUSU EL YAKIYOR
İkili mücadelelerin yüzde 75'ini kazanan, 4 top uzaklaştıran, hiç top kaptırmayan futbolcu, maça o kadar konsantreydi ki yenilen golün ardından adeta çıldırdı. Bitiş düdüğünün ardından da orta sahada çöktü kaldı. Gözyaşlarına hakim olamadı. O kadar üzüldü ki kimseye bakmadı sadece kendisini tribünlere davet eden taraftarın çağrısına kulak verdi. Taraftarlar dün Southampton'dan kiralanan Lemina'nın bonservisinin alınması için kampanya başlatırken yönetimin de İngilizlerle görüşüp 16 milyon euro'luk satın alma bedelini aşağıya çekmeye çalışacağı bildirildi.
84 BİN BEĞENİ ALDI
Mario Lemina, Club Brugge maçından sonraki övgüleri karşılıksız bırakmadı. İnstagram'dan bir mesaj yayınlayan yıldız futbolcu, "Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Yine daha fazlasını hak ediyorsunuz. Tüm mesajlar için teşekkürler fakat şimdi daha da fazla çalışmalıyız" dedi. Bu mesaj 84 bin beğeni, 2 bin 600'e yakın yorum aldı.
TARAFTAR NE DEDİ?
* Gitme kal bizimle Lemina... @Cinar1905Gs
* Bir çay kaşığı Fernando, bir tutam Ndiaye, bir yemek kaşığı Felipe Melo.. Huzurlarınızda Mario Lemina...
* İki ay Falcao'yu değil, Lemina'yı beklememiz gerekiyordu. Gözyaşım pıt
* Lemina akmaz, kakmaz, görevden kaçmaz. Taraftar ile bütünleşir, ruhunu ortaya koyar.
* Bu taraftar yüreğiyle oynayanları unutmaz Lemina.
- 28.11.2019
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Yorum
savaş ÇOK AĞIR BİR FUTBOLCU.GÜVEN GİBİ.BJK SÜRATLİ HAREKETLİ ÇALIM ATABİLEN ÖNE DÖNÜK BİR FUTBOLCU LAZIM.
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? fener için diycekti galiba.....nasılsa anadoludan şampiyon yapmazlar ?
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laboheme Orta oyuncu , problemini çözemezsek turnuvaya kısa bir müddet sonra veda ederiz
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