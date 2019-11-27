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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Diagne: Mutsuzum dönmek istiyorum

Diagne: Mutsuzum dönmek istiyorum

'ın Brugge'e kiraladığı fakat son haftalarda kalan 'den mesaj var.

'ın Brugge'e kiraladığı fakat son haftalarda kalan 'den mesaj var. Senegalli yıldızın, "Mutsuzum. 'a dönmek istiyorum" dediği belirtildi. Başkan ise, "Diagne hala bizim oyuncumuz. Gelişmesini diliyoruz" dedi.
  1. 27.11.2019
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