Galatasaray'da Türk futbolcular ilk kez 11'de başladı
Şampiyonlar Ligi'nde 5'inci maçına çıkan Galatasaray'da bir ilk yaşandı. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11’de başlayan ilk Türk oyuncular Ömer Bayram ve Adem Büyük oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci maçında Galatasaray, grubun en kritik maçında evinde Club Brugge'ü ağırladı. Zorlu karşılaşmada Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çaldı. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko üstlendi.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmek için evinde Club Brugge karşısına çıktı. Grupta 4 maçta eksi 8 averajla 1 puan toplayabilen ve son sırada yer alan sarı kırmızılı takım, rakibini yenerek son maç olan PSG karşılaşması öncesi Avrupa Ligi'ne devam edebilmek için avantaj sağlamak istiyor. Grubun son maçında Brugge ise evinde Real Madrid'i konuk edecek. Galatasaray, grupta ilk maçta Brugge deplasmanında 0-0, ardından PSG'ye ve Real Madrid'e evinde 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, Real Madrid deplasmanında ise 6-0 gibi farklı bir skorla sahadan mağlup ayrıldı. Rakip ekip Brugge'ün ise grupta 2 puanı bulunuyor.
AVRUPA'DA GALİBİYETE HASRET
Avrupa'da galibiyete hasret olan Galatasaray, Avrupa kupalarında son 11 maçta 8 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı. Galatasaray, Brugge karşısında bu kötü gidişata da son vererek galip gelmek istiyor. Fatih Terim, zorlu maça Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Lemina, Seri, Feghouli, Ömer, Belhanda, Adem ilk 11'i ile başladı. Rakip takım Club Brugge ise Mignolet, Mata, Mechele, Deli, Ricca, Balanta, Rits, Vanaken, Diatta, Bonaventure, Openda ilk 11'i ile sahaya çıktı.
TERİM'DEN 4 DEĞİŞİKLİK
Fatih Terim, Süper Lig'de oynadıkları Başakşehir maçı kadrosuna göre 11'de 4 değişiklik yaptı. Başakşehir maçında görev alan Okan, Ahmet, Emre Taşdemir ve Babel ilk 11'de yer almazken, bu oyuncuların yerine Terim, Muslera, Seri, Nagatomo ve Belhanda'ya yer verdi.
TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK
Zorlu maça sarı kırmızılı taraftarlar, tribünlerde yer yer boşluklar olmasına rağmen yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesi oyuncuların ısındığı esnada taraftarlar, oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak yoğun destek gösterdi. Rakip ekip Brugge'nin taraftarları ise kendilerine ayrılan tribünün çoğunluğunu doldurdu.
FATİH TERİM'DEN BİR İLK
Bu sezon Galatasaray formasıyla bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başlayan ilk Türk oyuncular Ömer Bayram ve Adem Büyük oldu.
- 26.11.2019
- Güncelleme: 26.11.2019 21:15
- Terim sevindi sosyal medya coştu! "Allahu Ekber"
- Terim gole böyle sevindi! ''Allahu ekber'' (Galatasaray - Club Brugge maçından kareler...)
- Jose Mourinho'ya ilk şok! Takımın yıldızı gidiyor
- Arda 9 yıl sonra Galatasaray'a dönüyor! İşte anlaşmanın detayları...
- Quaresma'dan flaş Beşiktaş itirafı! Geri dönüş...
-
Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 2
Yorum
Antistanbul Okay şart
-
Gençler için Avrupa şansı
Toplam 1
Yorum
resso ıyı ıyı
-
Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
Galatasaray'da Türk futbolcular ilk kez 11'de başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.