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26 Kasım 2019, Salı
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'da Türk futbolcular ilk kez 11'de başladı

Galatasaray'da Türk futbolcular ilk kez 11'de başladı

Şampiyonlar Ligi'nde 5'inci maçına çıkan 'da bir ilk yaşandı. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11’de başlayan ilk Türk oyuncular ve oldu.

Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci maçında , grubun en kritik maçında evinde 'ü ağırladı. Zorlu karşılaşmada Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çaldı. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko üstlendi.

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Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, UEFA 'nde yoluna devam edebilmek için evinde Club Brugge karşısına çıktı. Grupta 4 maçta eksi 8 averajla 1 puan toplayabilen ve son sırada yer alan sarı kırmızılı takım, rakibini yenerek olan karşılaşması öncesi Avrupa Ligi'ne devam edebilmek için avantaj sağlamak istiyor. Grubun son maçında Brugge ise evinde 'i konuk edecek. Galatasaray, grupta ilk maçta Brugge deplasmanında 0-0, ardından PSG'ye ve Real Madrid'e evinde 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, Real Madrid deplasmanında ise 6-0 gibi farklı bir skorla sahadan mağlup ayrıldı. Rakip ekip Brugge'ün ise grupta 2 puanı bulunuyor.

AVRUPA'DA GALİBİYETE HASRET

Avrupa'da galibiyete hasret olan Galatasaray, Avrupa kupalarında son 11 maçta 8 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı. Galatasaray, Brugge karşısında bu kötü gidişata da son vererek galip gelmek istiyor. , zorlu maça Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Lemina, Seri, Feghouli, Ömer, , Adem ilk 11'i ile başladı. Rakip takım Club Brugge ise Mignolet, Mata, Mechele, Deli, Ricca, Balanta, Rits, Vanaken, Diatta, Bonaventure, Openda ilk 11'i ile sahaya çıktı.

TERİM'DEN 4 DEĞİŞİKLİK

Fatih Terim, 'de oynadıkları maçı kadrosuna göre 11'de 4 değişiklik yaptı. Başakşehir maçında görev alan Okan, Ahmet, Emre Taşdemir ve Babel ilk 11'de yer almazken, bu oyuncuların yerine Terim, Muslera, Seri, Nagatomo ve Belhanda'ya yer verdi.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Zorlu maça sarı kırmızılı taraftarlar, tribünlerde yer yer boşluklar olmasına rağmen yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesi oyuncuların ısındığı esnada taraftarlar, oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak yoğun destek gösterdi. Rakip ekip Brugge'nin taraftarları ise kendilerine ayrılan tribünün çoğunluğunu doldurdu.

FATİH TERİM'DEN BİR İLK

Bu sezon Galatasaray formasıyla bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başlayan ilk Türk oyuncular ve oldu.

  1. 26.11.2019
  2. Güncelleme: 26.11.2019 21:15
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