Adem Büyük hakkında flaş yorum: Terim buna gülerdi!

Demir, ocak ayında gönderilmesi beklenen isimlerin mecburi olarak kadroda yer almasını eleştirirken Ağgündüz, kadroda bulunan eksiklere dikkat çekti ve "Sezon başında Fatih Terim'e 5. maçta forvetinde Adem Büyük'ün olacağı söylense hoca buna gülerdi" dedi.