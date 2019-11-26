Adem Büyük hakkında flaş yorum: Terim buna gülerdi!
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında temsilcimiz Galatasaray ile Belçika ekibi Club Brugge karşı karşıya gelecek. fotomac.com.tr editörleri Tarık Demir ile Görkem Ağgündüz Türk Telekom Stadyumu’nda maç öncesi değerlermelerde bulundu.
Demir, ocak ayında gönderilmesi beklenen isimlerin mecburi olarak kadroda yer almasını eleştirirken Ağgündüz, kadroda bulunan eksiklere dikkat çekti ve "Sezon başında Fatih Terim'e 5. maçta forvetinde Adem Büyük'ün olacağı söylense hoca buna gülerdi" dedi.
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