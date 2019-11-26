Arda 9 yıl sonra Galatasaray'a dönüyor! İşte anlaşmanın detayları...

Galatasaray'da flaş bir Arda Turan gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılı takım ocak ayı için transfer çalışmalarına başlarken eski futbolcusu Arda Turan'ın takıma geri döneceği yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Fatih Terim ile buzları eriten Arda Turan ile ilgili gündem yaratacak bir gelişme yaşandı. İşte Galatasaray - Başakşehir ve Barcelona üçgeni ve sarı-kırmızılı taraftarların olası transfere tepkisi...

26 Kasım 2019 Salı 19:33 Güncelleme: 26.11.2019 19:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





