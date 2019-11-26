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Arda 9 yıl sonra Galatasaray'a dönüyor! İşte anlaşmanın detayları...
Galatasaray'da flaş bir Arda Turan gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılı takım ocak ayı için transfer çalışmalarına başlarken eski futbolcusu Arda Turan'ın takıma geri döneceği yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Fatih Terim ile buzları eriten Arda Turan ile ilgili gündem yaratacak bir gelişme yaşandı. İşte Galatasaray - Başakşehir ve Barcelona üçgeni ve sarı-kırmızılı taraftarların olası transfere tepkisi...
26 Kasım 2019 Salı 19:33
Güncelleme: 26.11.2019 19:35
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Arda Turan 9 yıl sonra yuvasına dönüyor.
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Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği performansı sergileyemeyen Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrilmişti.
Yabancı ve kiralık oyuncuların fazlalığı ile takıma aidiyet duygusu eksikliği yaşayan Galatasaray, ocak ayında yerli operasyonuna başlıyor.
Sivasspor'da mükemmel bir grafik sergileyen Mert Hakan Yandaş'a teklif yapmaya hazırlanan Galatasaray, eski futbolcusu Arda Turan'ı gündemine aldı.
Galatasaray'ın Başakşehir'i konuk ettiği maçta teknik direktör Fatih Terim'in elini öpen Arda Turan, hocasıyla arasını düzeltmişti.