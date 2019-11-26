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26 Kasım 2019, Salı
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Brugge maçı öncesi çarpıcı detay! ve taraftarlar...

Brugge maçı öncesi çarpıcı detay! Belhanda ve taraftarlar...

A Grubu 5. maçında 'ın Stadyumu'nda ekibi 'u ağırladığı maçın öncesinde ve taraftarlar arasındaki etkileşim gözlerden kaçmadı.

Avrupa Ligi biletini kapmak isteyen , A Grubu 5. maçında ile karşılaşıyor.

Mücadele öncesi oyuncular ısınmak için sahaya çıkarken, taraftarlar ile arası bozuk olduğu bilinen ile tribünler arasındaki diyalog dikkatlerden kaçmadı.

Tezahüratlar eşliğinde tribünlere çağırılan Belhanda, taraftarlara doğru koşarak sevgi gösterisinde bulundu.

Bu hareket, Faslı futbolcu ve taraftarlar arasındaki buzların eridiğine yorumlandı.

  1. 26.11.2019
  2. Güncelleme: 26.11.2019 21:04
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