Brugge maçı öncesi çarpıcı detay! Belhanda ve taraftarlar...
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda Belçika ekibi Club Brugge'u ağırladığı maçın öncesinde Belhanda ve taraftarlar arasındaki etkileşim gözlerden kaçmadı.
Avrupa Ligi biletini kapmak isteyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Club Brugge ile karşılaşıyor.
Mücadele öncesi oyuncular ısınmak için sahaya çıkarken, taraftarlar ile arası bozuk olduğu bilinen Belhanda ile tribünler arasındaki diyalog dikkatlerden kaçmadı.
Tezahüratlar eşliğinde tribünlere çağırılan Belhanda, taraftarlara doğru koşarak sevgi gösterisinde bulundu.
Bu hareket, Faslı futbolcu ve taraftarlar arasındaki buzların eridiğine yorumlandı.
- 26.11.2019
- Güncelleme: 26.11.2019 21:04
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
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Antistanbul Okay şart
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Gençler için Avrupa şansı
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resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
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mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
Brugge maçı öncesi çarpıcı detay! Belhanda ve taraftarlar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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