Brugge maçı öncesi çarpıcı detay! Belhanda ve taraftarlar...

Avrupa Ligi biletini kapmak isteyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Club Brugge ile karşılaşıyor.

Mücadele öncesi oyuncular ısınmak için sahaya çıkarken, taraftarlar ile arası bozuk olduğu bilinen Belhanda ile tribünler arasındaki diyalog dikkatlerden kaçmadı.

Tezahüratlar eşliğinde tribünlere çağırılan Belhanda, taraftarlara doğru koşarak sevgi gösterisinde bulundu.

Bu hareket, Faslı futbolcu ve taraftarlar arasındaki buzların eridiğine yorumlandı.