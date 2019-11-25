Defansa yeni isim: Kongolo
Luyindama'nın sakatlığının ardından savunma da açık verirken Galatasaray'da Terence Kongolo ismi öne çıktı. Championship'te forma giymek istemediği için son 2 aydır kadro dışı bırakılan Hollandalı yıldızın, yeniden üst düzey forma giymek istediği ifade edildi.
Luyindama'nın sakatlığının ardından savunma da açık verirken Galatasaray'da Terence Kongolo ismi öne çıktı. Championship'te forma giymek istemediği için son 2 aydır kadro dışı bırakılan Hollandalı yıldızın, yeniden üst düzey forma giymek istediği ifade edildi. Huddersfield ile 2022 yılına kadar anlaşması bulunan Kongolo'nun kiralık gelme ihtimali de yüksek görülüyor. Bu arada 25 yaşındaki stoper, sol bekte de forma giyebiliyor.
- 25.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Defansa yeni isim: Kongolo haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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