Defansa yeni isim: Kongolo

Luyindama'nın sakatlığının ardından savunma da açık verirken Galatasaray'da Terence Kongolo ismi öne çıktı. Championship'te forma giymek istemediği için son 2 aydır kadro dışı bırakılan Hollandalı yıldızın, yeniden üst düzey forma giymek istediği ifade edildi. Huddersfield ile 2022 yılına kadar anlaşması bulunan Kongolo'nun kiralık gelme ihtimali de yüksek görülüyor. Bu arada 25 yaşındaki stoper, sol bekte de forma giyebiliyor.