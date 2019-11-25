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25 Kasım 2019, Pazartesi
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Defansa yeni isim: Kongolo

Defansa yeni isim: Kongolo

Luyindama'nın sakatlığının ardından savunma da açık verirken 'da ismi öne çıktı. Championship'te forma giymek istemediği için son 2 aydır bırakılan Hollandalı yıldızın, yeniden üst düzey forma giymek istediği ifade edildi.

Luyindama'nın sakatlığının ardından savunma da açık verirken 'da ismi öne çıktı. Championship'te forma giymek istemediği için son 2 aydır bırakılan Hollandalı yıldızın, yeniden üst düzey forma giymek istediği ifade edildi. Huddersfield ile 2022 yılına kadar anlaşması bulunan Kongolo'nun kiralık gelme ihtimali de yüksek görülüyor. Bu arada 25 yaşındaki stoper, sol bekte de forma giyebiliyor.

  1. 25.11.2019
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