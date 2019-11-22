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22 Kasım 2019, Cuma
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Al Diagne’yi ver ’ı

'de ilk yarının bitimine az bir süre kala kulüpler transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bu kulüplerden ve arasında flaş bir takas iddiası ortaya atıldı.

Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen G.Saray ve 'tan iki yöneticinin, ile Diagne'nin takas edilmesi fikri üzerinde konuştuğu öğrenildi.

  1. 22.11.2019
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