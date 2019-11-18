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18 Kasım 2019, Pazartesi
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"Benim yerime Falcao'yu aldılar"

"Benim yerime Falcao'yu aldılar"

Çekya ekiplerinden 'ın golcü forveti , 'ın kendisini istediğini ama 'yu tercih ettiğini açıkladı.

Çekya Ligi'nde forması giyen , yaz döneminde kendisini istediğini söyledi. Rus basınına konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Komlichenko, "Galatasaray beni istiyordu ama transfer listelerinin 3 veya 4. sırasındaydım. Dzyuba ve Falcao gibi isimler vardı. Sonuç itibariyle Falcao'yu aldılar. Falcao bir dünya yıldızı ve benim de o seviyeye gelmek için çok çalışmam gerekiyor" dedi.

BÜYÜK FARK ATTI

Krasnodar forması giydikten sonra Mlada Boleslav'a giden Nikolay Komlichenko, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 17 maçta 12 gol attı ve 5 asist yaptı. Galatasaray'ın tercih ettiği Falcao ise 1 golde kaldı.

  1. 18.11.2019
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