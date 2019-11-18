"Benim yerime Falcao'yu aldılar"

Çekya Ligi'nde Mlada Boleslav forması giyen Nikolay Komlichenko, Galatasaray yaz transfer döneminde kendisini istediğini söyledi. Rus basınına konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Komlichenko, "Galatasaray beni istiyordu ama transfer listelerinin 3 veya 4. sırasındaydım. Dzyuba ve Falcao gibi isimler vardı. Sonuç itibariyle Falcao'yu aldılar. Falcao bir dünya yıldızı ve benim de o seviyeye gelmek için çok çalışmam gerekiyor" dedi.

BÜYÜK FARK ATTI

Krasnodar forması giydikten sonra Mlada Boleslav'a giden Nikolay Komlichenko, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 17 maçta 12 gol attı ve 5 asist yaptı. Galatasaray'ın tercih ettiği Falcao ise 1 golde kaldı.