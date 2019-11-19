Galatasaray Doğa Sigorta 91-80 Unicaja Malaga | MAÇ SONUCU - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
19 Kasım 2019, Salı
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91-80 | MAÇ SONUCU

Galatasaray Doğa Sigorta 91-80 Unicaja Malaga | MAÇ SONUCU

7 Days Eurocup 8. haftanın 5. maçında , grup lideri 'yı konuk etti. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın ikinci çeyreğinde 16 sayı geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmadı ve sahadan 91-80 galip ayrılarak önemli bir galibiyet aldı.

Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası D Grubu 8. hafta maçında İspanya'nın ekibini 91-80 yendi.

Sarı-kırmızılı takım grupta 5. galibiyetini elde ederken, Unicaja Malaga 2. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya Jones ve Moore ile bulduğu basketlerle başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, 4. dakikada 9-5 öne geçti. Sert savunmayla sarı-kırmızılı takımı hücumda durduran Unicaja Malaga, yakaladığı 17-0'lık seriyle 9. dakikada skoru 9-22 yaptı. Konuk takım, ilk periyodu 24-12 önde bitirdi.

Etkili mücadelesini ikinci periyoda da taşıyan Unicaja Malaga, 15. dakikada farkı 16 sayıya (20-36) çıkardı. Whittington ve Yiğit Arslan'ın basketleriyle toparlanan Galatasaray Doğa Sigorta, daha sonra üst üste bulduğu basketlerle farkı hızla eritmeye başladı. Sarı-kırmızılı takım, soyunma odasına 5 sayı (34-39) geride gitti.

Maçın ikinci yarısına iyi savunma yaparak başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, bulduğu 11-2'lik seriyle 26. dakikada 45-41 öne geçti. Oyunun kontrolünü ele geçiren sarı-kırmızılı takım, özellikle dış atışlarda Whittington ve Harrison ile ürettiği basketlerle son çeyreğe 20 sayı (67-47) farkla önde girdi.

Son periyoda etkili başlayan Unicaja Malaga, Fernandez, Adams ve Waczynski ile dış atışlardan sayı buldu ve 34. dakikada farkı 9'a (73-64) indirdi. Kalan sürede kontrollü oynayarak rakibinin geri dönüşüne izin vermeyen Galatasaray Doğa Sigorta, müsabakadan 91-80 galip ayrıldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile sarı-kırmızılı futbolcular Jimmy Durmaz ve Ryan Donk da maçı salonda takip etti.

  1. 19.11.2019
  2. Güncelleme: 19.11.2019 23:05
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