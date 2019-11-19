Okan Buruk'tan Fatih Terim cevabı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Kasım 2019, Salı
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Okan Buruk'tan Fatih Terim cevabı!

Süper Lig 12. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, maç öncesi önemli açıklamalarda bulunurken Galatasaray iddiaları ve Fatih Terim ile ilgili çarpıcı sözler sarf etti.
19 Kasım 2019 Salı 18:49
Okan Buruk'tan Fatih Terim cevabı!

Okan Buruk: İki takımın da geniş kadrosu var. Galatasaray'ın iç saha başarısını biliyoruz ama bizim de son dönemde yükselen grafiğimiz var.

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Okan Buruk'tan Fatih Terim cevabı!

Kadrolar ne olursa olsun iki takım da kazanmak isteyecektir. Hem güzel futbol, hem güzel oyun, galibiyet için elimizden geleni yapacağız.

Okan Buruk'tan Fatih Terim cevabı!

"EKSİKLERİMİZ TAKIMA DÖNDÜ"

İrfan Can Kahveci dün antrenmanlara başladı. Onun durumuna bakacağız.

Okan Buruk'tan Fatih Terim cevabı!

Skrtel yarın tekrar takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Şu anda eksiğimiz görünmüyor. Visca yorgun, milli takımdan bu gece dönecek.

Okan Buruk'tan Fatih Terim cevabı!

Aleksic de takımla antrenmanlara başladı. Eğer aksilik yaşanmazsa Cuma günü tam kadro Galatasaray maçına çıkmayı hedefliyoruz.

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